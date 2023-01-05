Четверг, 5 Января 2023 18:07

АрмИнфо. Грипп вернулся в активную фазу. Об этом в ходе брифинга журналистам сообщила министр здравоохранения Армении Анаит Аванесян. При этом она заметила, что подобная ситуация зарегистрирована не только в Армении, но и в регионе, а также европейских странах.

Министр подчеркнула, что в Армении распространен штамм H1N1 (так называемый свиной грипп), который особенно тяжело протекает у граждан, имеющих хронические заболевания, беременных и детей. В этой связи она призвала вакцинироваться днем ранее, чтобы исключить тяжелый исход болезни.

Назвать какие-либо данные о госпитализированных Аванесян затруднилась, пояснив это тем, что ежедневно показатели меняются. Но она подчеркнула, что загруженность в детских отделениях, в том числе реанимационных, на данный момент выше среднего.

В целом, за все время, по причине данного вируса в Армении зарегистрировано 2 летальных исхода . При этом она отметила, что граждане которые скончались из-за H1N1 имели и другие сопутствующие заболевания.