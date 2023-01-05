Четверг, 5 Января 2023 18:05

АрмИнфо.В МИД Армении прокомментировали гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне азербайджанской блокады, которая длится уже 25 дней.

Так, пресс-секретарь МИД РА Ваан Унанян в комментарии по поводу обращения официального Еревана к Всемирной продовольственной программе ООН в связи с ситуацией, в которой оказались арцахские армяне из-за действий Азербайджана, в частности, заявил: "С самого первого дня незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора Министерство иностранных дел Армении и соответствующие государственные ведомства находятся в постоянном контакте с различными международными структурами для решения проблем, вызванных гуманитарным кризисом, возникшим в Нагорном Карабахе".

Отметим, что днем ранее в комментарии МИД РА по поводу ситуации в Лачинском коридоре, обращалось внимание международных партнеров и всего прогрессивного человечества на то, что Азербайджан уже более трех недель держит Нагорный Карабах в блокаде, грубо нарушая режим Лачинского коридора, закрепленный трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и блокируя дорогу жизни, связывающую Нагорный Карабах с Арменией и со всем миром.

Отмечалось, что этими действиями Азербайджан, на глазах у всего мира вынуждает население Нагорного Карабаха к насильственной депортации, продолжая свою политику этнических чисток.

"Гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе усугубляется с каждым днем. Все более значимой становится нехватка товаров первой необходимости, продуктов питания и медикаментов. Становится ощутимым недостаточное питание. Сотни семей продолжают оставаться разделенными, находясь по разные стороны азербайджанской блокады. 120 тысяч человек фактически оказались в статусе пленного.

Утверждения азербайджанской стороны о том, что Лачинский коридор на самом деле открыт, совершенно беспочвенны, о чем свидетельствует как минимум тот факт, что только на машинах Международного комитета Красного Креста разрешается перевозить в Республику Армения ограниченное количество больных в случае возникновения опасной для жизни ситуации.

В сложившейся ситуации мы отмечаем важность проведения 20 декабря 2022 года экстренного заседания Совета Безопасности ООН, созванного в ответ на запрос армянской стороны с целью обсуждения закрытия Лачинского коридора и гуманитарных последствий для населения Нагорного Карабаха. Мы высоко оцениваем публично высказанные и четкие призывы подавляющего большинства членов Совета Безопасности к снятию блокады коридора со стороны Азербайджана и предоставлению международным организациям доступа в Нагорный Карабах. Мы также приветствуем усилия Франции в последующий вышеупомянутому заседанию СБ ООН десятидневный период, направленные на принятие заявления для прессы председателя СБ по сложившейся ситуацией.

Армения продолжит предпринимать целенаправленные шаги во всех возможных форматах, в том числе в рамках Совета Безопасности ООН и международных и региональных структур, по обеспечению решительного реагирования и действий, вытекающих из мандата и функций этих структур, с целью ликвидации блокады Лачинского коридора и сложившегося вследствие гуманитарного кризиса, с которым столкнулись 120 тысяч жителей Нагорного Карабаха.

Также считаем необходимым направление в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по установлению фактов для оценки гуманитарной ситуации на месте, а также обеспечение беспрепятственного гуманитарного доступа в Нагорный Карабах для соответствующих структур ООН.

Азербайджан обязан немедленно открыть Лачинский коридор в соответствии с принципами, закрепленными пунктом 6 Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, согласно которому Азербайджан гарантирует безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору, и Лачинский коридор находится под контролем расположенных в Нагорном Карабахе миротворческих сил РФ. Поскольку положения Трехстороннего заявления были нарушены в результате незаконных действий Азербайджана, мы также ожидаем осуществления Россией конкретных усилий, направленных на устранение этого грубейшего нарушения без каких-либо предварительных условий", - говорилось в заявлении МИД РА.