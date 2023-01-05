Четверг, 5 Января 2023 18:04

АрмИнфо. Подписан меморандум о сотрудничестве между Министерством образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) РА и армянским отделением организации "P-H International".

Как сообщает пресс-служба МОНКС РА, согласно меморандуму, программа "Гражданское образование и участие Армении" будет реализована в РА в период с 2023- 2027 годах в рамках гранта, предоставленного USAID. Программа будет нацелена на повышение качества школьного и внешкольного гражданского образования. Программа направлена на укрепление демократического общества в Армении путем содействия вовлечению молодежи в общественную жизнь.

Она также направлена на поддержку внедрения нового стандарта общего образования, реформирование предметных программ, в частности улучшение преподавания предмета "Социология", кредитование подготовки учителей, усиление сотрудничества организаций, участвующих в этом процессе.

PH International - это всемирная организация с более чем 20-летним стажем работы с людьми, сообществами, правительствами, корпорациями.

Деятельность организации направлена на реализацию проектов, объединяющих усилия отдельных граждан и целых сообществ для решения глобальных вопросов основываясь и на построение устойчивых сообществ через развитие социальных инициатив, использование современных информационно-коммуникационных технологий и практическое обучение межкультурному общению.