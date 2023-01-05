Четверг, 5 Января 2023 15:04

АрмИнфо. Спикера Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасяна обратился к лидерам стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ - президенту России Владимиру Путину, главе Франции Эмманюэлю Макрону и американскому лидеру Джо Байдену.

В заявлении, в частности, говорится: "Сегодня 25-й день, как единственная дорога, соединяющая Арцах с Арменией и внешним миром, продолжает оставаться закрытой.

Проблема Арцаха была единственным конфликтом, по поводу которого все страны- сопредседатели Минской группы ОБСЕ придерживались практически единой точки зрения.

Народу Арцаха, столкнувшемуся с беспрецедентной гуманитарной катастрофой, по большому счету нужны не только адресные заявления, но и, я думаю, нужны действенные и видимые шаги в этом направлении.

Больные с серьезными проблемами со здоровьем лишены необходимых лекарств и медицинских услуг, Арцах лишен поставок детского питания и продуктов питания и предметов первой необходимости.

Призываем цивилизованный мир, в частности страны-сопредседатели Минской группы, к конкретным действиям по открытию коридора или воздушного моста, Степанакертского аэропорта, что позволит в какой-то степени предотвратить тревожный гуманитарный кризис в Арцахе в зимний период".

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.

На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.