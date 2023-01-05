Четверг, 5 Января 2023 15:03

АрмИнфо.Президент Турции Эрдоган обсудил по телефону с Путиным проект газового хаба и возможное турецкое посредничество по Украине.

Как пишут российские и турецкие СМИ, в ходе переговоров Эрдоган заверил Путина, что Анкара укрепила и продолжает укреплять необходимую для создания центра природного газа энергетическую инфраструктуру. Кроме того, президент Турции сообщил о подготовке дорожной карты по реализации проекта хаба.

Кроме того, президент Эрдоган намерен продолжить усилия по возобновлению переговорного процесса для достижения прекращения огня в Украине. Имея возможность вести переговоры с двумя сторонами, президент Турции намерен и дальше предлагать свое посредничество.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков подтвердил, что разговор президентов РФ и Турции запланирован на 4 января, однако он состоялся сегодня. Также у Эрдогана запланирован разговор и с президентом Украины Владимиром Зеленским.