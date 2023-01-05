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АрмИнфо. Входе 44-х дневной войны в Нагорном Карабахе в 2020 году официальный Баку привлек большое количество международных террористов.
Как заявил в интервью Общественному телевидению Армении глава Следственного комитета страны, следственные структуры уже сумели идентифицировать порядка 300 террористов, воевавших на стороне Азербайджана. По словам Кярамяна, против большей части из них на данном этапе осуществляется уголовное преследование.
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|Министр: Интенсивность заражения гриппом H1N1 в Армении сохраняется
|В МИД Армении прокомментировали гуманитарную ситуацию в Нагорном Карабахе на фоне азербайджанской блокады
|В Армении при поддержке USAID будет реализована программа "Гражданское образование и участие Армении"
|Глава Следкома считает обоснованными обвинения в адрес двух бывших командующих Армии обороны Республики Арцах
|Спикер парламента Арцаха обратился к лидерам стран-сопредседателей МГ ОБСЕ
|Эрдоган обсудил с Путиным проект газового хаба и турецкое посредничество по Украине
|Следком Армении: в ходе 44-х дневной войны официальный Баку привлек большое число международных террористов
|Востоковед: Ближайшая перспектива Закавказья - его полное отуречивание
|В Армении расширяют программу преодоления бесплодия
|Пашинян: Глава МВД и его замы будут назначены на следующей неделе
|Пашинян засомневался в договороспособности Баку
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|Абдулаева мечет икру, называя блокаду Арцаха мерой по обеспечению мира
|Мы ожидаем осуществления Россией конкретных усилий по разблокированию Лачинского коридора - МИД РА
|На карту поставлены жизни людей – Карен Басс
|Израильская пресса «вспомнила» о Нагорном Карабахе
|Пять главных событий АРМЕНАЛа в 2022 году
|США продолжает взаимодействовать с партнерами для способствования прямого диалога между Азербайджаном и Арменией – Нед Прайс
|Genocide Watch призвала администрацию США осудить Азербайджан за создание гуманитарного кризиса в Арцахе
|Имангали Тасмагамбетов вступил в должность генсека ОДКБ
|"Нерушимое братство" ОДКБ пройдет в Армении
|Посол РФ: "Российский миротворческий контингент вносил и продолжает вносить решающий вклад в обеспечение безопасности и жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха.
|Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН
|Рубен Варданян о блокаде Арцаха: Это шоу, организованное правительством Азербайджана
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|Популярность железнодорожных пассажирских перевозок растет – интервью
|Каро Пайлан обратился к Эрдогану по вопросу разблокирования Лачинского коридора
|Москва: Военно-техническое сотрудничество Турции и Азербайджана не должно нарушать баланс сил в Закавказье
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Фонд Dopomoga.am за неполный год своей деятельности успел оказать помощь 1500 беженцам из Украины
|Мария Захарова назвала фейком заявления о "принуждении" Еревана вступить в Союзное государство и предоставить экстерриториальный коридор
|Мария Захарова назвала неприемлемой критику в адрес РФ и РМК в Нагорном Карабахе на фоне блокады Лачинского коридора
|Песков прокомментировал предложение Пашиняна ввести международных миротворцев в Арцах
|Захарова: Россия учитывает союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений
|Aрменуи Арутюнян назначена заместителем министра юстиции
|Чавушоглу: События вокруг Лачинской дороги - проверка Армении на искренность в вопросе нормализации отношений с Азербайджаном
|В Казахстане единый оператор маркировки и прослеживаемости товаров призывает ИТ-сообщество к совместному развитию экосистемы
|Армения криминализирует действия и призывы к отказу от суверенитета РА
|Армения сможет обратиться в Международный уголовный суд с исками о военных преступлениях Азербайджана
|Лавров: Именно Ереван и Баку задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора
|Российский востоковед назвал основную задачу блокирования Лачинского коридора
|РФ должна разъяснить свою позицию по Лачинскому коридору - Пашинян
|Омбудсмен Армении выразила обеспокоенность некоторыми пунктами законопроекта "О правовом режиме военного положения"
|Давид Бабаян: В ряде ключевых геополитических пространств начался новый виток геополитического форматирования
|Премьер-министр РА: Солдат силен спиной, и чем крепче спина, тем сильнее солдат
|Арман Татоян призвал МККК предпринять четкие шаги по защите людей в Арцахе
|Кылыч: путь к повышению благосостояния граждан Армении лежит через урегулирование турецко-армянских отношений
|В Арцахе приостановлена эксплуатация рудника компании Base Metals
|Власти не должны спокойно сидеть, когда 120 тысяч соотечественников в Арцахе находятся в окружении - депутат
|Ученый совет университета им. Брюсова требует от правительства Армении немедленно подтвердить результаты выборов ректора
|Америабанк назван лучшим банком по обмену валюты в Армении по версии журнала Global Finance
|Баку выразил протест Парижу из-за поддержки французских политиков Армении и Арцаха
|ЮНИСЕФ: Чем дольше будет продолжаться эта ситуация, тем больше дети будут страдать от нехватки основных продуктов питания
|Зампред РПА: Азербайджан сегодня играет с Арменией в силовые шахматы
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|В СНБ Армении будет внедрена система обязательной аттестации
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