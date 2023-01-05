Как заявил в интервью Общественному телевидению Армении глава Следственного комитета страны, следственные структуры уже сумели идентифицировать порядка 300 террористов, воевавших на стороне Азербайджана. По словам Кярамяна, против большей части из них на данном этапе осуществляется уголовное преследование.

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