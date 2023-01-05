Четверг, 5 Января 2023 13:44

АрмИнфо. Никаких армян ни с какой автономией и тем более самоуправлением, паче же связанных с Арменией и особенно с Россией в нынешнем Азербайджане быть не должно и не будет. Подобного мнения придерживается российский востоковед Евгений Сатановский.

Профессор на фоне событий вокруг Нагорного Карабаха проанализировал, почему именно русскоязычные протурецкие радикалы из Азербайджана "так напряглись и заморочились, в ответ на более чем спокойный и в целом проходной информационный эфир насчёт провокаций местных "экологов", относительно российских военных миротворцев в Карабахе".

"Ну, были там упомянуты "серые волки" - нацистская группировка, которая теперь не только в Турции, но и в Азербайджане существует, эмблемой которых вместе с плакатами, написанными на чистейшем английском языке и белыми голубями, одного из которых, бедолагу, придушили в экстазе, перед российскими военными трясли, и что с того? Но не зря же сказано Эрдоганом насчёт того, что турки с азербайджанцами теперь "одна нация - два государства"!

Означает это простую вещь: в новой Оттоманской Порте, которую Эрдоган успешно строит на базе Организации Тюркских Государств, всё будет унифицировано. И экономика. И идеология. И язык. И история. И политика, внешняя и внутренняя. И национальная политика. И много чего ещё. Ну, была территория нынешнего Азербайджана частью Персидской империи и до сих пор ещё большая его часть является частью нынешнего Ирана, так были там одни правила игры. Стали те земли, которые в границах современного Азербайджана, того, который со столицей в Баку, частью Российской империи, а потом Советского Союза, стали правила другие. А теперь, после Шушинского соглашения, будут третьи - турецкие. И тут не надо лохматить бабушку: будет так и никак иначе", - убежден эксперт.

По его словам, означает это простую вещь: никаких армян ни с какой автономией и тем более самоуправлением, паче же связанных с Арменией и особенно с Россией в нынешнем Азербайджане быть не должно и не будет. Сатановский считает, что те, которые останутся, будут так же показательно лояльны к турецкому и протурецкому начальству и тем вариантам их истории, которая будет для них написана в Анкаре и тиражирована в Баку, как и оставшиеся на сегодняшний день в Турции немногочисленные армяне и греки.

"Они там тоже есть и что они собой представляют ярко демонстрирует Константинопольский патриархат, в ведение которого американцами и Эрдоганом силой переведена бывшая всю историю канонической вотчиной РПЦ православная Украина", - считает востоковед.

При этом он убежден, что в случае Карабаха и тамошних армян ситуация осложняется тем, что нынешнее руководство Армении в лице Пашиняна ни их, ни Россию как таковую показательно и более чем демонстративно не любит, предпочитая Москве Вашингтон и Париж до того явно, что никаких сомнений ни у кого не оставляет. "А в случае чего и Анкару предпочтёт, если на то американцы с французами политическому Еревану отмашку дадут. Что несомненно для армян Карабаха очень печально, но не более, чем в своё время было для армян Трабзона или греков Измира, которые тоже когда-то Трапезундом и Смирной были. Где те греки и армяне в нынешней Турции? А ведь их были миллионы! Где армянское и греческое население Северо-Восточной Анатолии, с 1878 по 1917 год бывшей такой частью Российской империи, как и нынешние Армения и Азербайджан?", - вопрошал эксперт.

В этом ключе он напомнил, что оно было безжалостно вырезано, либо бежало и рассеялось по миру или влачит, в ничтожном числе, жизнь показательно лояльных к уничтожившей их цивилизацию, их историю и их родных и близких турецкой власти, жизнь унтерменшей в нынешней Турции.

"А теперь ЭТА Турция пришла в Закавказье, Казахстан и Среднюю Азию, деятельно, последовательно и эффективно вытесняя оттуда Россию и самые следы присутствия там русских и их культурного и цивилизационного наследия, в чём Анкару всячески поддерживают Америка и Европа и, как минимум, не препятствуют, местные власти. Их, впрочем, понять можно: играют роль фантомные боли времён Российской империи и Советского Союза. Бывшие провинции до того хотят от метрополии дистанцироваться...", - констатировал российский профессор.

Вместе с тем востоковед констатировал, что вышеперечисленные лица, в упор не хотят видеть того факта, что они сами, своими собственными руками, добровольно и с немалым энтузиазмом сажают себе на шею другую метрополию, куда менее склонную к играм в равноправие республик, содружество наций и прочие советские заморочки.

"Что турецкий, китайский, британский или американский хомут потяжелее русского будут, а кнут бьёт больнее, ведать не ведают и ведать не желают. Пример стран Восточной Европы, Украины, Молдавии или Прибалтики для них не показателен. "Это другое", - скажут в любой постсоветской столице, кроме Минска, где несколько лет назад уже ощутили на горле страны польскую колониальную хватку. Соответственно, ближайшая перспектива Закавказья - его полное отуречивание. Что имеем, то и имеем", - консттаировал эксперт.