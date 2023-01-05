Четверг, 5 Января 2023 13:39

АрмИнфо.Правительство Армении 5 января на заседании кабмина приняло постановление о расширении государственной программы по лечению бесплодия.

Как заявила на заседании министр здравоохранения Анаит Аванесян, в рамках запущенной в 2020 году <Программы преодоления бесплодия> родился 251 ребенок. Бенефициарами программы были военнослужащие и приравненные к ним лица; родители погибшего или умершего военнослужащего; люди с инвалидностью (если она не является противопоказанием к беременности); жители приграничных сел, а также необеспеченные семьи.

Теперь же программа будет доступна всем гражданам РА, независимо от их места жительства, социального положения, семейного положения (если у женщины никогда не наступало беременности). Программой смогут воспользоваться женщины, проживающие в приграничных населенных пунктах, у которых вторичное бесплодие. Со временем бенефициарами программы станут и другие граждане страны со вторичным бесплодием.

По словам главы Минздрава, согласно данным Фонда ООН в области народонаселения, бесплодие в Армении (среди семей репродуктивного возраста) составляет 16,8% при критическом уровне в 15%. Семьям (или одиноким женщинам) 20-35 лет (включительно), не имеющих ребенка 2 и более лет, будет предоставлен полный пакет поддержки (6 попыток внутриматочного оплодотворения и 2 попытки внематочного, из которых вторая - с 50%- ным участием государства). Для женин 36-42 лет (влкючительно) пакет поддержки составит 6 попыток внутриматочного оплодотворения. Для официально зарегистрированных семей, живущих в приграничных селах, имеющих вторичное бесплодие 2 года и более, будет предоставлена поддержка в виде 6 и 1 попытки внутри- и внематочного оплодотворения соответственно.

На эти цели из госбюджета будет выделено чуть более 2,6 млрд драмов.