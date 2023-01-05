Четверг, 5 Января 2023 12:48

АрмИнфо. Азербайджан продолжает грубо нарушать прямые обязательства, взятые им в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года, что вызывает сомнения в договороспособности официального Баку. Об этом заявил премьер­министр Армении Никол Пашинян 5 января на заседании правительства.

Пашинян отметил, что незаконная блокада Архаца длится уже 25 дней, несмотря на широкую реакцию международного сообщества на перекрытие Лачниского коридора. При этом Азербайджан все еще не предпринимает действия по урегулированию вопроса, и пытается обвинить в невыполнении обязательств Армению, что абсолютно надуманно, указал премьер.

<Приводятся разные причины закрытия Лачинского коридора, но по моему убеждению, главная причина в том, что армяне Нагорного Карбаха продолжают жить на родине. А международное сообщество все более адресно реагирует на очевидную политику этнической чистки в отношении армян>, - указал он

В этом смысле, как подчеркнул Пашинян, Ереван ожидает более предметных шагов от международного сообщества, в том числе от постоянного представителя СБ ООН - РФ, миротоворческий контингент которой дислоцирован в Нагорном Карабахе и чьим прямым обязательством является держать под контролем Лачинский коридор в рамках трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Пашинян напомнил, что 30 декабря 2022 года его постановлением в Армении была создана рабочая группа для оперативного решения гуманитарных вопросов и содействия армянам НКР. Группа провела уже несколько заседаний и будет функционировать по мере необходимости, указал он.

При этом, как подчеркнул премьер, Ереван еще раз подтверждает приверженность всем трехсторонним заявлениям, а также пражским договоренностям. Как считает Пашинян, блокирование Лачинского коридора доказывает необходимость направления в Нагорный Карабах и Лачинский коридор международной миссии по сбору фактов.

Напомним, что Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией и внешним миром, называемая также <дорогой жизни>, с 12 декабря перекрыта азербайджанцами. Из-за блокирования Лачинского коридора четыре села - Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох - фактически лишены связи также с остальной частью Нагорного Карабаха. В результате около 120 тыс жителей Арцаха оказались в статусе заложников. Уже 25 день семьи оказались по разные стороны блокады. Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинского обслуживания.