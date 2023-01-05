Четверг, 5 Января 2023 12:46

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 5 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10։00-16։00 жилые дома 10, 12 на переулке С.Таронца, жилые дома 14, 16 на улице С.Таронца, жилой дом 1 на 9-ой улице Неркин Шенгавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

11։00-16։00 частично село Востан.

По вопросам, связанными с потребленной электроэнергией, отключениями, Вашими правами или обязательствами, а также по любым другим вопросам жители города Ереван могут звонить по следующим круглосуточным номерам: 1-80 и 0 8000 0 180, а жители областей по круглосуточному номеру: 080000180.

Компания "Электрические сети Армении" призывает соблюдать правила электробезопасности.

ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 9 января текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в Араратской области:

10։00-15։00 2-ой квартал, улица Дпроцаканнери, ЗАО “Телеком Армения”, школа N2 и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Масис; частично село Нор Харберд;

11։00-16։00 частично село Востан;

в Вайоц Дзорской области:

11։00-16։00 частично село Агнджадзор;

в Котайкской области:

11։00-15:00 6, 7, 8 микрорайоны, мэрия, Полиция и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Абовян.