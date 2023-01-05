Четверг, 5 Января 2023 12:42

АрмИнфо.Первая публикация Idram-а в Новом году, конечно же, должна быть именно такой: полной достижениями определенных высот, с четкими результатами и с новыми инициативами. Что же, давайте подведем итоги уходящего года в Idram.

В 2022 году удвоилось количество торговых точек, где возможно платить через Idram: теперь вы можете оплачивать бесконтактно более чем в 14 000 торговых точках и в 1000+ интернет-магазинах, не беспокоясь о безопасности платежа, о том, что забыли кошелек или у Вас нет при себе карты.

Общее количество зарегистрированных пользователей в Idram составляет более 1,5 миллиона человек. Большая гордость для нас - занимать особое место в смартфонах и сердцах стольких пользователей.

В этом году количество QR-платежей, совершенных с помощью приложения Idram&IDBank, превысило 3 000 000, количество всех платежей вместе – 55 000 000, а более 50 000 клиентов воспользовались услугами Rocket Line и получили товар в тот же момент, а заплатили позже, сделав в общей сложности 950 000 платежей.

В 2022 году Idram стал еще популярнее в марзах Армении. Расплачиваться через Idram уже можно в большинстве торговых точек Лори, Тавуша, Ширака, Сюника и в других марзах.

Не ограничиваясь территорией нашей страны, в этом году мы подписали меморандум о взаимопонимании с компанией Visa с целью сотрудничества на рынках более чем 98 стран Центральной Европы, Ближнего Востока и Африки для предоставления передовых финтех-решений.

В 2022 году в интересах наших клиентов мы начали сотрудничество с платформой лояльности IDplus.

Осенью мы объявили о рождении нашего самого младшего приложения Idram Junior. Junior еще успеет рассказать о себе сам, но об этом в ближайшее время.

Ну а в конце года мы решили умножить количество добрых дел и инициировать кампанию «Твори добро», в рамках которой мы решили направить больший процент бюджета компании Idramа и IDBank-а новогодних подарков на благотворительность, передав эстафету нашим партнерам. Кстати, с инициативой «Сила одного драма» мы уже перешагнули порог в 111 млн драмов. В этом году мы поддержали 9 фондов.

Уверены, что в этом году мы приумножим инновационные инициативы и добрые дела, достигая новых рубежей вместе с нашими партнерами и клиентами.

И, конечно же, сердечно поздравляем всех наших пользователей: пусть 2023 будет годом мира, изобилия, спокойствия и душевного равновесия.

Веселого Рождества и счастливого Нового года.