Среда, 4 Января 2023 13:43

АрмИнфо. «Я поддерживаю армянскую общину здесь, в лос-Анджелесе, призывая к прекращению блокады Лачинского коридора», - написала в своем акаунте в Twitter мэр Лос-Анджелеса Карен Басс.

«Мы должны четко продемонстрировать нашу приверженность свободе, помогая народу Арцаха. Это кризис и бездействие будет только ухудшаться. На карту поставлены жизни людей», - написала Басс.

Между тем, как сообщает Армянская Ассамблея Америки (ААА), мэра Лос-Анджелеса Карен Басс и председатель горсовета Лос-Анджелеса Пол Крекорян направили официальное обращение к президенту США Джо Байдену в связи с «Незаконной блокадой Арцаха Россией и Азербайджаном».

В обращении, в частности отмечается, что «жестокость Владимира Путина в подавлении демократии не ограничивается Украиной. Сегодня из-за его действий 120 тысячам этнических армян, мужчинам, женщинам и детям в демократической Республике Арцах грозит медленная смерть от замерзания, голода или отсутствия медицинской помощи.

Эта разворачивающаяся гуманитарная катастрофа является результатом преднамеренной блокады, спровоцированной азербайджанским диктатором Алиевым при поддержке российских войск, которые, по сути, держат народ Арцаха в заложниках.

Посредством этой незаконной блокады эти две диктатуры стремятся наказать Арцах и Армению за то, что они осмелились продвигать демократию и стабильность в регионе. Хуже того, в отсутствие решительных действий со стороны США мир вскоре может стать свидетелем еще одной Сребреницы или Сараево и, в конечном счете, геноцидного уничтожения всего армянского присутствия в регионе.

С 12 декабря российские «миротворческие» войска, которым поручено контролировать Лачинский коридор — единственный спасательный путь Арцаха в Армению и остальной мир — позволили Азербайджану заблокировать его, перекрыв тем самым доступ к продовольствию, топливу, медикаментам и другим гуманитарным грузам.

Школы были вынуждены закрыться, полки магазинов пусты, а больницы не могут получить медикаменты или выполнить жизненно важные процедуры. Нет возможности перевезти 350 тяжелобольных пациентов в Армению для оказания неотложной помощи, что уже привело к смерти одного человека и приведет к гибели еще многих, если блокада не будет снята.

Представитель США в ООН призвал снять блокаду, чтобы обеспечить свободное передвижение людей и товаров из Арцаха в Армению. Но сами по себе требования без решительных карательных мер, не побудят преступный режим Алиева вести себя цивилизованно, особенно когда Россия также стремится использовать блокаду для продвижения своих собственных антидемократических региональных целей.

Жестокое и неспровоцированное военное нападение Азербайджана на Арцах в 2020 году привело к Соглашению о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанное 9 ноября 2020 года Россией, Азербайджаном и Арменией с согласия Республики Арцах. Нынешняя блокада является прямым и бесстыдным нарушением четких условий этого соглашения Россией и Азербайджаном, которые продолжают демонстрировать презрение к демократии и верховенству закона между странами. США должны четко продемонстрировать свою приверженность демократии и глобальной стабильности, придя на помощь народу Арцаха.

Этот немедленный и недвусмысленный ответ должен включать:

- Предоставление прямой гуманитарной помощи США Арцаху, включая продовольствие и медикаменты.

- Дать понять Путину и Алиеву, что США требуют и будут действовать для обеспечения безопасного пролета самолетов в Арцах для оказания помощи.

- Настойчивое дипломатическое участие США в содействии переговорам между Баку и Степанакертом с целью гарантировать права и безопасность армянского населения Арцаха.

- Настаивание на замене российских войск в Арцахе международными миротворцами.

- Принятие ощутимых мер против режима в Азербайджане с целью привлечения его к ответственности за свои преступления в соответствии с Законом о поддержке свободы и Актом Магнитского.

"С нетерпением ожидаем ваших заверений в том, что Соединенные Штаты не будут бездействовать, пока агрессивные диктатуры проводят политику геноцида против своих демократических соседей", - говорится в обращении.