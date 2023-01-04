Среда, 4 Января 2023 12:38

АрмИнфо. Более трех недель Азербайджан, одна из самых репрессивных и автократических стран мира, осуществляет блокаду единственной дороги, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией, что быстро переросло в гуманитарный кризис. Об этом говорится в статье Стефана Печдималджи в главной израильской газете The Jerusalem Post.

Автор отмечает, что эти действия еще раз подчеркивают, что Азербайджан продолжает кампанию запугивания армян, проживающих на своей исконной родине. «Под ложным предлогом защиты окружающей среды блокирующие дорогу азербайджанцы заявили, что беспокоятся по поводу экотеррора в Нагорном Карабахе. Азербайджанские защитники окружающей среды, которые якобы выпускают голубей на волю, при этом носят натуральные шубы и представляют страну, которая нанесла большой ущерб окружающей среде во время Нагорно-Карабахской войны, применяя химическое оружие для сжигания лесов, в которых мирные жители укрывались от азербайджанских атак.

Автор считает, что, судя по имеющимся свидетельствам и гнилой репутации в области прав человека и окружающей среды, Азербайджан является страной, которой нельзя доверять. Во многом это одна из причин, по которой Баку в последние годы стал намного ближе к Москве. За два дня до того, как Россия вторглась в Украину, Путин подписал широкомасштабное соглашение с Азербайджаном, углубляющее их дипломатическое и военное сотрудничество, замечает автор статьи. И чем больше крепнут связи между Москвой и Баку, тем более изолированной оказывается Армения. Намеренно или нет, Путин был отвлечен войной с Украиной, которой Азербайджан воспользовался в полной мере. Но позволять это Путин может и намеренно, чтобы послать Западу сигнал о том, что без России не может быть региональной стабильности.

Путин, по сути, пишет издание, увеличивает сферу влияния России, не делая и не говоря ничего особенного, и позволяя Азербайджану играть своими региональными мускулами. Это одна из причин, по которой Армения обвиняет российских миротворцев в неспособности предотвратить незаконную блокаду дороги в Нагорный Карабах, согласно их обязательствам и миссии в регионе.