Среда, 4 Января 2023 12:23

АрмИнфо.Ереванский фольгопрокатный завод АРМЕНАЛ стабильно занимает ведущее место среди производителей и экспортеров готовой промышленной продукции Армении. Наряду с производственными достижениями на счету предприятия много социально значимых дел.

Ниже приводится ТОП-5 событий АРМЕНАЛа в завершившемся 2022 году:

1. АРМЕНАЛ первым из предприятий Армении успешно сертифицирован на соответствие стандартам международной организации Aluminium Stewardship Initiative (ASI) – ASI Performance и ASI Chain of Custody. Стандарт ASI Performance признан в качестве единственного стандарта в области устойчивого развития в отношении производственно-сбытовой цепочки алюминия. Стандарт ASI Chain of Custody разработан для содействия компаниям алюминиевой отрасли, которые готовы предоставить своим клиентам и заинтересованным сторонам независимую гарантию ответственного производства и поставок продукции.

2. Начата реализация проекта рекультивации неиспользуемых земель на внутризаводской территории. Расчищен участок площадью 3,5 гектара, где располагались два выведенных из эксплуатации электролизных цеха Канакерского алюминиевого завода. Проект предусматривает поэтапную рекультивацию поверхностного слоя земли. Рассматривается несколько вариантов использования восстановленной территории.

3. В зеленой зоне завода на пожертвования коллектива установлен хачкар в память героев, отдавших свои жизни за свободу Арцаха и неприкосновенность границ Республики Армения. Открытие мемориала получило благословение Армянской Апостольской церкви.

4. С опережением сроков и с высоким качеством проведен капитальный ремонт заводской столовой. Интерьеры помещений оформлены в корпоративном стиле и в эстетике армянских традиций.

5. Подписан договор о сотрудничестве АРМЕНАЛа и Филиала Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова в Ереване. Документом предусматривается организация учебной, производственной и преддипломной практики студентов в соответствии с планом образовательных программ университета. Это уже третий договор о сотрудничестве предприятия с армянскими вузами.