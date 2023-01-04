Среда, 4 Января 2023 11:28

АрмИнфо. США продолжает взаимодействовать с партнерами-единомышленниками, в том числе ЕС и ОБСЕ, чтобы способствовать прямому диалогу между Азербайджаном и Арменией для поиска решений всех нерешенных вопросов, связанных с нагорнокарабахским конфликтом или являющихся его следствием. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Госдепа США Нед Прайс.

Было несколько случаев, когда сам госсекретарь имел возможность собрать вместе своих коллег из Армении и Азербайджана. Однажды мы сделали это здесь, в Вашингтоне, еще раз в Нью-Йорке на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Мы продолжим делать то, что, по нашей оценке, имеет наилучшие перспективы для продвижения этого видения безопасного, стабильного, демократического, процветающего и мирного региона Южного Кавказа.

Мы, хотим, чтобы стороны сами добились прогресса. Не нам решать, как будет выглядит всеобъемлющее решение этого конфликта. Это тяжелая работа, которую придется проделать самим сторонам», - отметил официальный представитель Госдепа.