Вторник, 3 Января 2023 22:09

АрмИнфо. Международная организация Genocide Watch призвала власти США осудить Азербайджан за создание острого гуманитарного кризиса в Арцахе. В сообщении организации, размещенном на страничке в Twitter, отмечается, что США в отношении Азербайджана должны ввести в действие Раздел 907 (об ограничении помощи Азербайджану) и прекратить предоставлять этой стране любую военную помощь.

Genocide Watch предложила также наложить на Азербайджан санкции, используя законы Магницкого и другие правовые инструменты.

Организация призвала также администрацию США отправить оказавшимся в блокаде 120 тыс жителям Арцаха экстренную гуманитарную помощь.

Отметим, что Genocide Watch – международная организация со щтаб-квартирой в Верджинии, работает над прогнозированием, предотвращением и наказанием за геноцид и другие формы массовых убийств. Организация стремимся повысить осведомленность мировой общественности и повлиять на государственную политику в отношении потенциального и фактического геноцида.