Воскресенье, 1 Января 2023 23:56

АрмИнфо. Посол РФ в Армении Сергей Копыркин на странице российского посольства в "Facebooke" обратился с новогодним видеообращением к гражданам Армении, в котором рассказал о вопросах взаимодействия двух стран и сотрудничества на международных площадках, нормализации армяно-азербайджанских отношений и работы миротворческого контингента в Нагорном Карабахе.

Посол заявил, в частности, что Россию и Армению объединяют многоплановые связи в самых различных областях. «Очень важно, что неотъемлемой частью наших отношений являются тесные межчеловеческие контакты. В прошедшем году продолжили крепнуть культурные, научные и образовательные связи, демонстрируя сохранение глубинной культурной и духовной общности наших народов", - сказал Копыркин.

По его словам Россия, в минувшем году опираясь на комплекс трехсторонних договоренностей, инициативно и настойчиво поддерживала процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Играла активную роль в деле недопущения крупномасштабной эскалации и содействия установлению мира и спокойствия на Южном Кавказе.

Говоря о деятельности миротворцев РФ в Карабахе, Посол отметил, что "Российский миротворческий контингент вносил и продолжает вносить решающий вклад в обеспечение безопасности и жизнедеятельности армянского населения Нагорного Карабаха. Эта многоплановая кропотливая работа, несмотря на все имеющиеся трудности, безусловно, будет продолжена".

"Углублялось и взаимовыгодное сотрудничество в рамках общих для нас интеграционных объединений. Армения успешно председательствовала в Организации Договора о коллективной безопасности. Мы активно и заинтересованно взаимодействовали в формате Евразийского экономического союза. Сама жизнь показала, что это способствует развитию наших стран, а также, что немаловажно, – укреплению их уверенности в своих силах и суверенитета в нынешнем весьма непростом и тревожном мире.", - сказал глава дипмиссии России в Армении.