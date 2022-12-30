Пятница, 30 Декабря 2022 12:59

АрмИнфо. Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд ООН. Об этом сообщил в Twitter представитель РА по международно-правовым вопросам Егише Киракосян.

"Армения подала иск против Азербайджана в Международный суд в рамках разбирательства Комитета по ликвидации расовой дискриминации, прося суд обязать Азербайджан прекратить блокаду Лачинского коридора и обеспечить беспрепятственное свободное передвижение людей, транспортных средств и товаров по коридору", - сообщил Киракосян.

Ранее, Армения обратилась в ЕСПЧ и проинформировала о блокаде Лачинского коридора со стороны Азербайджана. Армянская сторона потребовала применить обеспечительные меры в отношении Азербайджана и обязать его разблокировать Лачинский коридор.

Европейский суд по правам человека удовлетворил ходатайство Армении о применении к Азербайджану промежуточных обеспечительных мер, потребовав лишь обеспечить гуманитарный доступ в Арцах.