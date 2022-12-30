Пятница, 30 Декабря 2022 12:58

АрмИнфо. Правительство Арцаха и горнодобывающие компании опубликовали заявление, в котором выразили готовность принять международных экспертов сферы окружающей среды для проведения соответствующих проверок. Об этом в интервью France 24 заявил государственный министр Республики Арцах Рубен Варданян.

Он отметил, что горнодобывающие предприятия в Арцахе работают в соответствии с лучшими международными стандартами. <И мы желаем, чтобы проверки прошли не только у нас, а и на всех отраслевых предприятиях региона. Но пусть их проведут эксперты, а не так называемые <экоактивисты>, большая часть из коих являются сотрудниками спецслужб Азербайджана. За последние 10 лет в Азербайджане не проходило ни одной подобной акции. Это шоу, организованное правительством Азербайджана, а не экодвижением>, - подчеркнул он.

Говоря о миротворцах, Варданян заметил, что следил за их работой во многих странах, к примеру, французов, которых многократно отправляли в Африку. <И мы все знаем, что это, как правило, предусматривает ограниченное число военнослужащих, ограниченный мандат, и ограниченные права на использование оружия>, - добавил он.

Госминистр отметил, что <с одной стороны понятно разочарование людей, но в то же время необходимо осознавать, что без более широкого мандата, без большего числа военных, без более четких прав на защиту армян, живущих в своем доме и 35 лет борющихся за независимость, будущего не будет>. <Полагаю, что блокада показала, откуда необходимо получить более сильный и большой мандат, в том числе от ООН>, - сказал он.