Пятница, 30 Декабря 2022 12:56

АрмИнфо. За исключением Араратской долины и Еревана с 1 по 3 января температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Центр

гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды, представивший прогноз погоды на ближайшие пять дней.

Согласно источнику, с 30 декабря по 3 января на территории страны прогнозируется погода без осадков. По утрам в отдельных местах Араратской долины ожидается туман. Ветер западный с порывами до 2-5 м/с. В Ереване с 1 по 3 января ожидается погода без осадков, на рассвете в низкогорных местах - туман. Сегодня днем температура воздуха в столице составит 4-6 градусов тепла, к вечеру она понизится до 0 - - 2 градусов, а в ночь с 30 по 31 декабря - до -5 - -7 градусов.