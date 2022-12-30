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 Пятница, 30 Декабря 2022 12:56
Александр Аванесов

Какая погода ждет граждан Армении в новогодние праздники? Синоптики дали прогноз

Какая погода ждет граждан Армении в новогодние праздники? Синоптики дали прогноз

АрмИнфо. За исключением Араратской долины и Еревана  с 1 по 3 января температура воздуха в Армении повысится на 3-5 градусов. Об этом сообщает Центр

гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды, представивший прогноз погоды на ближайшие пять дней.

 

Согласно источнику, с 30 декабря по 3 января на территории страны прогнозируется погода без осадков. По утрам в отдельных местах Араратской долины ожидается  туман.  Ветер западный с порывами до 2-5 м/с.  В Ереване с 1 по 3 января ожидается погода без осадков, на рассвете в низкогорных местах - туман.  Сегодня днем температура воздуха в столице составит 4-6 градусов тепла, к вечеру она понизится до 0 - - 2 градусов, а в ночь с 30 по 31 декабря - до -5 -  -7 градусов. 

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