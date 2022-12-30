Пятница, 30 Декабря 2022 12:38

АрмИнфо. К работе на железной дороге Самвел Данилов приступил волею случая. В 2010 году он начал работать в компании «Южно-кавказская железная дорога в качестве рядового сотрудника, а недавно был назначен на должность руководителя Дирекции пассажирских перевозок. Это подразделение организует железнодорожные пассажирские перевозки как на территории собственно Армении, так и в международном сообщении. При этом среди гостей и граждан Армении железнодорожные пассажирские перевозки пользуются все большей популярностью. О текущем состоянии дел и о планах развития этой своеобразной отрасли Самвел Данилов рассказал в интервью АрмИнфо.

– Самвел Сергеевич, Вы недавно возглавили Дирекцию пассажирских перевозок ЮКЖД. Что сегодня в поле Вашей ответственности, как организовываете работу на новой, ответственной должности?

– Я привык каждую должность осваивать полностью. То есть я поэтапно погружаюсь в работу каждого из сотрудников, изучаю работу одного, потом перехожу к следующему и так далее, и так далее, чтобы в полном объеме представлять весь механизм работы Дирекции. Это помогает при имеющихся ограниченных ресурсах, получить эффект, найти все те недоучтенные ресурсы и максимально продуктивно их использовать.

На данный момент за исключением вопросов финансово-экономического характера, вся работа, связанная с производственными процессами, введением каких-то новых услуг, дополнительных изменений, как технологических, так и финансовых, процессы, связанные с облуживанием поездов, находится в сфере моей ответственности. Помимо всего этого в обязательства входит и контроль за соблюдением порядка в поездах и на инфраструктуре в зоне моей ответственности.

– С последним бывают трудности?

– Это, кстати, одна из болезненных точек в организации пассажирских перевозок. Так как в Армении, в отличие от многих других стран, наши проводники, сотрудники не уполномочены штрафовать пассажиров, к примеру, за нарушение общественного порядка, порчу имущества и т.д. В нашей стране это прерогатива исключительно правоохранительных органов. Мы ограничиваемся замечаниями, после чего пассажиры могут продолжить нарушать порядок. Если же принимаем решение высадить правонарушителя на ближайшей станции, то обязательно должны привлечь государственные соответствующие структуры.

Большое количество пассажиров повреждают подвижной состав, могут резать сиденья, отскабливать краску и т.д. И мы планируем со следующего года обеспечить наших сотрудников видеорегистраторами, чтобы помочь им зафиксировать нарушителей и передать информацию в правоохранительные органы. Это, полагаю, поспособствует повышению осознанности и дисциплинированности наших пассажиров.

– Раз уж мы заговорили о пассажирах, не могу не спросить у Вас о пассажиропотоке в текущем году. 2022 год стал беспрецедентным с точки зрения приезда/переезда в Армению большого количества граждан РФ, Беларуси и Украины на фоне российско-украинского конфликта. Насколько это было ощутимо в контексте железнодорожных перевозок? По последним данным озвучивалась цифра порядка в 120 тыс. релокантов, или как их еще называют - международных посетителей.

– Влияние есть однозначно. В международном сообщении более 75% пассажиров – иностранные граждане, в местном – порядка 12%. Если мы сравниваем с 2021 годом – у нас зарегистрирован существенный рост пассажиропотока. В частности, по международному сообщению – в 3 раза, по пригородному – на 7%. Но здесь надо также учитывать то, что в 2021 году поезда курсировали не полный год из-за ковидных ограничений. Только в 2022 году были сняты ограничения, связанные с пересечением государственной границы, а именно требованием предъявить результаты теста на коронавирус, наличием сертификата о вакцинации. Свое влияние на рост пассажирских перевозок оказало также приобретение нового подвижного состава. Если сопоставлять имеющиеся показатели с доковидным 2019 годом, мы видим рост по местному сообщению, но при этом международному сообщению снижение количества перевезённых пассажиров в связи с изменением частоты курсирования летнего фирменного международного поезда Ереван-Батуми-Ереван.

По итогам уходящего года мы прогнозируем показатель в 501 тыс. пассажиров. Это наиболее высокий показатель за последние 9 лет. И, тем не менее, мы постараемся в 2023 году превзойти и этот показатель, планируется перевезти на 4% больше пассажиров. Железная дорога пользуется все большей популярностью у путешественников, как среди иностранцев, так и наших граждан.

Фактор релокантов для нас является дополнительной возможностью роста. В настоящем мы чувствуем тренд увеличения мобильности населения. И учитывая эти тенденции, надо найти себя в этой современной среде, и понять какие услуги могут быть актуальными и востребованным в организации, которая предоставляет услуги в сфере транспортировки пассажиров. И даже работать на опережение, чтобы быть востребованными. К примеру, с автотранспортом мы конкурируем по части безопасности и комфорта перевозок.

– В ведении Дирекции пассажирских перевозок находятся и вокзальные хозяйства. В текущем году какие работы были проделаны по модернизации вокзальных хозяйств и чего ожидать в следующем году?

– Да, все верно. Вся территория вокзалов находится в ведомстве Дирекции пассажирских перевозок. Это вокзалы станций в Гюмри, Ванадзоре, Ереване, Армавире, почти 60 остановочных пунктов и платформ в деревнях, поселках, где наши пассажиры осуществляют посадку-высадку.

По вокзальному хозяйству мы планируем расширить арсенал предоставляемых услуг. В частности, в первую очередь намерены установить терминалы для безналичных платежей, а также хотим предоставить нашим пассажирам возможность непосредственно на станциях, платформах приобретать в дорогу что-то поесть, выпить. Стараемся в максимально сжатые сроки эти вопросы решить. Также, как в подвижном составе, так и на вокзале, максимально прорабатываем вопросы по расширению спектра предоставляемых услуг для малоподвижных людей, имеющих ограниченные возможности. К примеру, сегодня все вокзалы уже оборудованы необходимыми пандусами. Все современные вагоны оснащены необходимыми средствами для перемещения. Сейчас мы обеспечиваем вокзалы колясками для инвалидов, чтобы в случае необходимости пассажира можно было вывезти из вагона до момента приезда скорой помощи.

Также у нас современные вагоны оборудованы пентаграммами для слабовидящих пассажиров, аналогичная работа продолжится в следующем году в старых подвижных составах.

– Ожидается ли в вагонах предоставление новых услуг?

– В процессе разработки предложение касательно предоставления услуг питания в пути следования. Чтобы приобретая билет, пассажир мог заказать себе завтрак, обед или ужин по своему предпочтению. В том числе, меню будет рассчитано также на диабетиков, вегетарианцев.

На днях мы вернулись из Тбилиси, где вместе с нашими грузинскими коллегами обсуждали возможности внедрения дополнительных услуг в наших поездах международного сообщения: Ереван-Тбилиси-Ереван, и Ереван-Батуми-Ереван, что предполагает согласование по ряду вопросов, в том числе связанных с законодательным оформлением.

Помимо этого, мы предложили коллегам из Грузии рассмотреть вопрос о запуске беспошлинной торговли в пути следования. Иными словами Duty Free. Это очень необычный проект, но в то же время довольно сложный.

– И есть ли готовность со стороны ГЖД?

– Готовность и заинтересованность со стороны грузинских коллег в данном проекте есть. Единственным краеугольном камнем здесь является вопрос оформления в законодательном поле. Мы изучаем нормативную базу и в следующем году, думаю, представим техническое предложение.

Но я хотел бы еще добавить, что в этом году мы пытаемся восстановить практику, действующую еще в доковидное время, когда таможенный и пограничный контроль осуществлялся внутри подвижного состава с помощью портативных сканнеров. Так как новые подвижные составы, точнее кузов пассажирского вагона, содержит сплав из алюминия, а как известно последний глушит сигналы, проверки внутри вагона стали невозможными. И наши пассажиры проходя пограничный контроль на территории Грузии вынуждены покидать подвижной состав и проходить контроль в пункте, который размещен на платформе. Это естественно создает дискомфорт для наших пассажиров. Поэтому мы установили на нашем вагоне усилитель сигнала, который позволяет осуществить контроль на месте. С нашей стороны уже проведены все испытания технологии. Надеемся, что в ближайшее время в Грузии также проведут испытание и мы получим ответ.

– Желаю успехов в реализации всех планов.