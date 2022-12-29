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АрмИнфо. Турецкий депутат армянского происхождения, представитель прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлан призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взять на себя ответственность за прекращение блокады Нагорного Карабаха.
<Турция не должна оставаться равнодушной к нарастающему гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Политические структуры должны принять незамедлительные меры по этому вопросу. Я призываю президента Эрдогана взять на себя ответственность за прекращение блокады Нагорного Карабаха>, - написал он на своей странице в Facebook.
По словам Пайлана, установление мира и спокойствия на Кавказе, предотвращение конфликтов и напряженности также отвечает интересам Турции. <Если мы все возьмем на себя ответственность за окончание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, сможем вернуться к позитивной повестке как в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, так и в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией>, - добавил армянский депутат турецкого Меджлиса.
Напомним, что Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией и внешним миром, называемая также <дорогой жизни>, с 12 декабря перекрыта азербайджанцами. Из-за блокирования Лачинского коридора четыре села - Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох - фактически лишены связи также с остальной частью Нагорного Карабаха. В результате около 120 тыс жителей Арцаха оказались в статусе заложников. Уже 18 день семьи оказались по разные стороны блокады. Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинского обслуживания.
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|В СНБ Армении будет внедрена система обязательной аттестации
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|Араик Арутюнян провел совещание с участием руководителей силовых структур
|Затулин: Надеемся, замерзающие в Лачинском коридоре азербайджанские экологи сменят шубы на форму, мирно вернувшись в свои казармы
|Москва: Россия продолжит поставки отечественной продукции военного назначения странам-партнерам
|Генпрокурор Армении наложила дисциплинарное взыскание на руководителя территориального подразделения прокуратуры
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|Фонд "Татоян": Минобороны Азербайджана долгое время представляет общины Армении выдуманными, ложными азербайджанскими названиями
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|Секретарь Совбеза РА: Новая техническая миссия европейских наблюдателей находится в Армении
|Один из обвиняемых в убийстве членов семьи в селе Пемзашен признан вменяемым - адвокат
|Секретарь Совбеза РА: На Армению оказывается давление по вопросу вступления в Союзное государство
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