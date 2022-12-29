Четверг, 29 Декабря 2022 23:06

АрмИнфо. Турецкий депутат армянского происхождения, представитель прокурдской Демократической партии народов Каро Пайлан призвал президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана взять на себя ответственность за прекращение блокады Нагорного Карабаха.

<Турция не должна оставаться равнодушной к нарастающему гуманитарному кризису в Нагорном Карабахе. Политические структуры должны принять незамедлительные меры по этому вопросу. Я призываю президента Эрдогана взять на себя ответственность за прекращение блокады Нагорного Карабаха>, - написал он на своей странице в Facebook.

По словам Пайлана, установление мира и спокойствия на Кавказе, предотвращение конфликтов и напряженности также отвечает интересам Турции. <Если мы все возьмем на себя ответственность за окончание гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе, сможем вернуться к позитивной повестке как в мирном процессе между Азербайджаном и Арменией, так и в процессе нормализации отношений между Турцией и Арменией>, - добавил армянский депутат турецкого Меджлиса.

Напомним, что Лачинский коридор - единственная дорога, связывающая Арцах с Арменией и внешним миром, называемая также <дорогой жизни>, с 12 декабря перекрыта азербайджанцами. Из-за блокирования Лачинского коридора четыре села - Лисагор, Мец Шен, Хин Шен и Ехцаох - фактически лишены связи также с остальной частью Нагорного Карабаха. В результате около 120 тыс жителей Арцаха оказались в статусе заложников. Уже 18 день семьи оказались по разные стороны блокады. Граждане с серьезными проблемами со здоровьем лишены лекарств и медицинского обслуживания.