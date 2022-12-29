Четверг, 29 Декабря 2022 16:34

АрмИнфо.Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала фейком заявления о "принуждении" Еревана вступить в Союзное государство и предоставить экстерриториальный коридор через армянскую территорию.

Так, 29 декабря на брифинге в Москве, на уточнение есть ли на армяно-российской повестке вопрос о вступлении Армении в Союзное государство и предоставление через территорию РА экстерриториального коридора, принимая во внимание тот факт, что ранее секретарь Совбеза РА Армен Григорян заявил, что Ереван принуждают вступить в Союзное государство, Захарова поинтересовалась, на кого ссылаются армянские чиновники, говорящие об этом, и есть ли факты принуждения.

"Как происходило принуждение? В дружественной обстановке, за бокалом вина или в жесткой обстановке? Надо же понять, как это всё происходило. Или же просто вышел человек и сказал: знаю, что принуждали, но не помню кто и как", - с иронизировала российский дипломат.

Официальный представитель МИД РФ призвала армянских чиновников, говорящих о том, что Москва принуждает Армению к членству в Союзном государстве предоставить факты и доказательства.

"Если люди делают подобные заявления, не предоставляют факты и причем конкретно упоминают страны, и не просто тенденцией говорят, а непосредственно предъявляют претензии к конкретной стране, то будьте добры подкрепите это фактами. Тогда мы сможем дополнительно прокомментировать и добавить что-то к уже сказанному пресс­секретарем президента о том, что никто из российских чиновников ничего подобного не говорил. Я имею ввиду присоединение Армении к Союзному государству", - сказала она.

По ее словам, то же самое можно сказать и применительно к утверждению, что Россия якобы навязывает Еревану некий неподконтрольный ему коридор через армянскую территорию.

"Это фейк. О чем мы тоже неоднократно говорили. В соответствии с трехсторонним заявлением лидеров Армении, Азербайджана и России от 11 января 2021 года, в рамках трехсторонней рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций обсуждаются различные пути открытия коммуникаций, в их числе и восстановление железнодорожной ветки на юге Армении. Один из принципов этой работы, который не оспаривается ни Баку, ни Ереваном таков, что суверенитет над маршрутами принадлежит той стороне, по чьей территории пролегают дороги", - резюмировала Захарова.

Отметим, что ранее секретарь Совбеза РА Армении Григорян в интервью ОТА заявил, что блокирование Лачинского коридора укладывается в логику принуждения Армении вступить в Союзное государство и предоставить экстерриториальный коридор через территорию своей страны. При этом Радио Свобода цитируя словам Григоряна, указала на Россию в качестве страны, осуществляющей это принуждение.