Четверг, 29 Декабря 2022 16:32

АрмИнфо. Россия учитывает союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном в вопросе нормализации армяно- азербайджанских отношений. Об этом 29 декабря на брифинге в Москве заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так, на уточнение опирается ли Россия на союзнические отношения с Арменией в вопросе нормализации армяно-азербайджанских отношений в свете высказываний секретаря Совбеза РА Армена Григоряна по части союзнических обязательств Москвы перед Ереваном, Захарова заявила, что ей сложно дать оценку, что он подразумевал.

"Если речь шла о российском содействии армяно-азербайджанской нормализации, то здесь Россия опирается на весь комплекс трехсторонних договоренностей на высшем уровне, включая и заявление от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, 31 октября текущего года. Именно они создают надежный фундамент для продвижения процесса урегулирования отношений Баку и Еревана. Разумеется, что мы учитываем, что нас связывают союзнические отношения и с Арменией, и с Азербайджаном", - сказала представитель МИД РФ, добавим, что именно поэтому, Москва в качестве посредника, занимает такую позицию, которая позволяет выполнять эту функцию. В этом ключе она выразила надежду, что в Армении это знают.

По ее словам, если же речь идет об обязательствах в рамках ОДКБ, то случае заинтересованности Еревана, все остальные страны-члены Организации были бы готовы направить в Армению мониторинговую миссию.

Напомним, что ранее секретарь Совбеза РА Армен Григорян в интервью ОТА напомнил, что Азербайджана по ряду направлений вторгся и оккупировал ряд территорий Армении. "И с этой точки зрения для России, как стратегического союзника, создана возможность встать рядом с Арменией и защищать ее суверенитет. И с этой точки зрения мы ожидаем заявлений в этом направлении", - сказал он, добавим, что по остальным вопросам Армения работает со своим партнерами для их разрешения.