Четверг, 29 Декабря 2022 16:31

АрмИнфо. Решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Арменуи Арутюнян назначена заместителем министра юстиции.

Как сообщает пресс-служба министерства, Арутюнян (1976 г.р.) начала свою трудовую деятельность в 1999 году в отделе международных связей Департамента по чрезвычайным ситуациям при Правительстве РА в должности специалиста первой категории, ведущего специалиста отдела международных связей.

С 2003 года работала в Министерстве юстиции главным специалистом отдела европейской интеграции и развития отдела международно-правовых отношений, начальником отдела судебных поручений отдела международно-правовых отношений, начальником отдела правовой взаимопомощи.

С 2016 года преподает в Академии юстиции, ведет курсы переподготовки судей в сфере гражданского и уголовного права.