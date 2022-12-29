Четверг, 29 Декабря 2022 15:42

АрмИнфо. Единый оператор цифровой маркировки и прослеживаемости товаров совместно с ИТ-сообществом Казахстана провели в Астане и Алматы открытый диалог по развитию экосистемы цифровой маркировки.

Цель мероприятия — привлечь ИТ-сообщество к совместному формированию и развитию экосистемы цифровой маркировки. Экосистема маркировки и прослеживаемости товаров — это комплекс цифровых сервисов для бизнеса, использующих цифровой код товара, который предоставляет бизнесу дополнительную ценность за счет цифровизации и автоматизации.

«Мы заинтересованы вовлечь в экосистему цифровой маркировки все больше ИТ-компаний, чтобы они дали более углубленную автоматизацию для казахстанского бизнеса. Мы верим, что при помощи инструмента прослеживаемости и маркировки, казахстанский бизнес может выйти на новый уровень автоматизации при помощи разнообразных решений от ИТ-компаний» – поделилась Бикеш Курмангалиева, генеральный директор проектного офиса цифровой маркировки и прослеживаемости товаров в Казахстане.

Единый оператор продемонстрировал возможности для ИТ-компаний, которые хотят стать участниками экосистемы цифровой маркировки. Всего в мероприятии приняли участие порядка 50 представителей ИТ-индустрии, задействованных в экосистеме маркировки.

На встрече в Алматы были продемонстрированы первые кейсы интеграции казахстанских ИТ-компаний с экосистемой маркировки. Одна из таких компаний — бесплатная учетная система PROsklad. Система позволяет вести торговый и складской учет, формировать аналитику по продажам, проводить приемку и перемещение, интегрируется с POS-терминалами и онлайн кассой, а также предоставляет трехкомпонентную интегрированную систему, позволяющую увеличить пороги по доходам в 4 раза и пороги по НДС в 7 раз.

«Более 50 тыс. компаний выбирают Prosklad за легкий учет товаров, удобство и соответствие всем новым требованиям законодательства. После автоматизации с Prosklad бизнес получает рост прибыли на 30% и уверенность, что все под контролем. Для нас важен успех каждого клиента. Поэтому мы добавили в Prosklad функционал по учету маркированного товара», — прокомментировал Данияр Баймухамет, директор компании «PROsklad».

В качестве площадки для коммуникаций всех обновлений экосистемы маркировки был выбран телеграм-чат «Развитие экосистемы цифровой маркировки», участником которого может стать представитель ИТ-сообщества, который хочет внести вклад в развитие экосистемы цифровой маркировки. Вступить в чат можно по ссылке: https://t.me/+g2JKiiTL1vs2MDdi.

Цель обязательной маркировки — пресечь незаконный оборот товаров благодаря поэкземплярному учету товаров. На сегодня обязательная маркировка кодом data matrix в Казахстане введена для табачных изделий (с 1 октября 2020 года) и обуви (с 1 ноября 2021 года). С июля 2022 года введена обязательная маркировка лекарственных препаратов.