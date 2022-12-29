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АрмИнфо. Правительство Армении 29 декабря одобрило проект поправок к Уголовному кодексу, в рамках котрых криминализируется покушение на конституционный строй.
Как отметил министр юстиции Григор Минасян, представляя проект решения, действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность за свержение конституционного строя. Однако не предусмотрено уголовное преследование за действия, направленные на насильственный отказ от суверенитета или публичные призывы аналогичного содержания.
В рамках сегодняшней инициативы криминализируются действия по отказу от суверенитета республики, а именно применение силы или угроза ее применения с целью ограничения или лишения Армении суверенитета, а также публичные призывы к отказу от суверенитета. В частности, за действия по отказу от суверенитета предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. За призывы предусмотрено наказание от штрафов до краткосрочного лишения свободы максимум сроком на 2 месяца или же лишения свободы сроком до 3 лет. Если призывы будут осуществлены посредством СМИ или с применением ИТ, то предлагается лишать свободы сроком от 2 до 5 лет
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|В Армении планируется провести сборы резервистов
|Араик Арутюнян провел совещание с участием руководителей силовых структур
|Затулин: Надеемся, замерзающие в Лачинском коридоре азербайджанские экологи сменят шубы на форму, мирно вернувшись в свои казармы
|Москва: Россия продолжит поставки отечественной продукции военного назначения странам-партнерам
|Генпрокурор Армении наложила дисциплинарное взыскание на руководителя территориального подразделения прокуратуры
|Французские политики призвали Эмманюэля Макрона вмешаться в ситуацию в Бердзорском коридоре
|Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает срочно обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лингвистический университет им. В.Брюсова призывает признать результаты выборов ректора
|Фонд "Татоян": Минобороны Азербайджана долгое время представляет общины Армении выдуманными, ложными азербайджанскими названиями
|В условиях военного положения Минюст Армении предлагает ограничить доступ к Интернету и заняться исключительно военно-патриотическим воспитанием
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
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|Брюссель: Наблюдатели ЕС провели более 175 патрулей на армянской стороне армяно- азербайджанской границы
|Ара Зогрябян: Необходимо сформировать такие подушки безопасности, которые обеспечат защиту судьи в Армении
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали внеочередной доклад о гуманитарном кризисе в Арцахе
|Сторона защиты бывшего министра обороны вновь обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного
|Григорян заверяет: Армения не бойкотировала трехстороннюю встречу глав внешнеполитических ведомств в Москве
|Секретарь Совбеза РА: Новая техническая миссия европейских наблюдателей находится в Армении
|Один из обвиняемых в убийстве членов семьи в селе Пемзашен признан вменяемым - адвокат
|Секретарь Совбеза РА: На Армению оказывается давление по вопросу вступления в Союзное государство
|Спецслужбы Азербайджана снова распространяют фейки
|Путин: К сожалению, вызовы и угрозы стабильности в Евразийском регионе с каждым годом только растут
|Участники акции пробега у КПП в Лачинский коридор встретились с замкомандующего РМК в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Госминистр Арцаха: Из-за азербайджанской блокады в республике начали возникать проблемы и в экономической сфере
|Индекс: Армения сталa миролюбивее
|Сейран Оганян: Народ Арцаха имеет право жить на своей исторической родине
|Папуашвили: Грузия хотела бы способствовать миру и стабильности совместными усилиями с Азербайджаном и Арменией
|ЮКЖД организовало праздничное новогоднее мероприятие для детей сотрудников компании
|В рамках борьбы с браконьерским ловом на озере Севан изъято 870 кг сига
|Москва: Обострение вокруг Лачинского коридора не может не осложнять фон для переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном
|В Париже 27 декабря в 17:00 пройдёт большой молчаливый митинг в поддержку армянского народа Арцаха
|В Ереване стартовало автомобильное шествие в Степанакерт
|Брат Микаэла Минасяна стал министром юстиции
|Глава МИД Армении ответил на высказывания коллег из Азербайджана и России
|В МИД Армении обвинили президента Азербайджана в попыткe сорвать мирный процесс
|Пашинян и Алиев проведут встречу на полях саммита СНГ 26 декабря
|Читать больше
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