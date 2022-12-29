Четверг, 29 Декабря 2022 13:22

АрмИнфо. Правительство Армении 29 декабря одобрило проект поправок к Уголовному кодексу, в рамках котрых криминализируется покушение на конституционный строй.

Как отметил министр юстиции Григор Минасян, представляя проект решения, действующее уголовное законодательство предусматривает ответственность за свержение конституционного строя. Однако не предусмотрено уголовное преследование за действия, направленные на насильственный отказ от суверенитета или публичные призывы аналогичного содержания.

В рамках сегодняшней инициативы криминализируются действия по отказу от суверенитета республики, а именно применение силы или угроза ее применения с целью ограничения или лишения Армении суверенитета, а также публичные призывы к отказу от суверенитета. В частности, за действия по отказу от суверенитета предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 15 лет. За призывы предусмотрено наказание от штрафов до краткосрочного лишения свободы максимум сроком на 2 месяца или же лишения свободы сроком до 3 лет. Если призывы будут осуществлены посредством СМИ или с применением ИТ, то предлагается лишать свободы сроком от 2 до 5 лет