Четверг, 29 Декабря 2022 12:21

АрмИнфо. Именно Ереван и Баку задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

Так, в интервью РИА Новости на вопрос, рассчитывает ли Россия, что в ближайшие месяцы Армения и Азербайджан подпишут мирный договор, и будет ли в нем прописан статус Нагорного Карабаха, он в частности, сказал: "Данный вопрос логичнее адресовать переговаривающимся сторонам, т.е. Баку и Еревану. Именно они задают динамику контактов и определяют содержание будущего мирного договора. Россия, которую и с Азербайджаном, и с Арменией связывают отношения стратегического партнерства и союзничества, оказывает всемерное содействие этому процессу - в форме и объемах, в которых заинтересованы наши азербайджанские и армянские друзья".