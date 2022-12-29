Четверг, 29 Декабря 2022 12:02

АрмИнфо. Президент "Института Ближнего Востока", востоковед Евгений Сатановский назвал основные цели блокирования азербайджанской стороной единственной дороги, связывающей Нагорный Карабаха с Арменией.

В этом ключе Сатановский коснулся троллинга и угроз в свой и в адрес своей семьи от азербайджанцев, после эфира у телеведущего Владимира Соловьева, о провокациях в отношении российских миротворцев в Нагорном Карабахе со стороны азербайджанских "экологов".

Востоковед напомнил, что азербайджанцы перекрыли дорогу вопреки мирным соглашениям между Ереваном и Баку, заключённым после Второй Карабахской войны.

"Задача понятна: выдавить сначала из Закавказья российских миротворцев, а потом, если получится, и взорвать регион. Иран напрягся, Турция на низком старте, Ереван и Баку обмениваются крайне резкими заявлениями...

Зато европейцы с американцами счастливы и вся местная интернетная сволочь, радостно разжигающая новую войну, при деле. Им же на фронт не идти... Соответственно, любая объективная информация с мест им всем категорически противопоказана. И тут, чтобы хоть как-то наехать на тех, кто её даёт, сойдёт любое фуфло. Старый приём, затёртый. О нём ещё Марк Твен в своё время уморительно смешной рассказ написал. Ну, будем ждать продолжения этой истории...", - написал востоковед.

Отметим, что ранее Сатановский касаясь ситуации, сложившейся в Лачинском коридоре из-за действий Азербайджана, назвал АР турецкой бензоколонкой. "Кто сегодня заправляет у Алиева в силовом блоке, армией? Не турки? А кто? Кто армией заправляет, тот и командует? Неслучайно в Азербайджане поперли под карабахский конфликт", - сказал он, напомнив, об увольнении всех азербайджанских офицеров, кто так или иначе имел связи с Россией.

При этом он назвал победу Азербайджана в войне за Нагорный Карабах пирровой. "Сейчас Алиев победитель, да! Только вопрос, когда ему Эрдоган что-то скажет, он нет сказать сможет? Мы то знаем, как турки армянский вопрос решают. 100 лет назад сколько армян вырезали на территории Турции? 1,5- 2 миллиона? Сколько армянских культурных объектов мирового значения с тысячелетней историей было уничтожено? Кто-то хоть слова сказал, тот же ЮНЕСКО? А Нахиджеван? Господа азербайджанцы, вы хотите обеспечения ваших прав, а чужие значит нарушать можно?!", - отметил Сатановский, напомнив и о Сумгаитских погромах, и о Геноциде армян в Османской империи. После этого эфира, азербайджанцы начали угрожать расправой Сатановскому.