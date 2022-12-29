Четверг, 29 Декабря 2022 12:01

АрмИнфо. Российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе должен выступить с четким разъяснением ситуации по Лачинскому коридору. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян 29 декабря на очередном заседании правительства выразив недоумение <заметной тенденцией, когда РМК становится молчаливым свидетелем вытеснения армян из Нагорного Карабаха>.

Премьер в очередной раз указал, что закрытие Лачинского коридора является грубым нарушением пункта 6 трехстороннего заявление от 9 ноября 2020 года, который гласит о том, что Лачинский коридор, обеспечивающий связь между Нагорным Карабахом и Арменией, находится под контролем российского миротворческого контингента, а Азербайджан гарантирует безопасность движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Утверждения Баку, сделанные им на международных площадках, о том, что Лачинский коридор открыт, не соответствуют действительности, подчеркнул Пашинян.

При этом, как указал глава кабмина, даже если будем основываться на заявлениях Баку о том, что Лачинский коридор перекрыли так называемые <экоактивисты>, вышеупомянутый пункт трехстороннего заявления говорит о том, что обеспечение безопасности движения по Лачинскому коридору граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях - прямое обязательство Азербайджана.

В этих условиях, как считает премьер РА, российский миротворческий контингент в Нагорном Карабахе должен выступить с четким разъяснением ситуации по Лачинскому коридору. <Российская Федерация, взявшая на себя конкретные обязательства перед народом Нагорного Карабаха, должна объяснить, какова ее оценка обстановки, каковы план и дорожная карта восстановления движения по Лачинскому коридору. Эти вопросы, ответы на которые общества в Армении и Нагорном Карабахе ждут от России, которая, напомню, также является постоянным членом Совета безопасности ООН>, - заявил Пашинян.

По его мнению, если РФ по объективным или субъективным причинам не может обеспечивать безопасность и стабильность в Нагорном Карабахе, то она должна инициировать в Совбезе ООН обсуждение с целью получения миротворческим контингентом мандата ООН или отправки в Нагорный Карабах дополнительного многонационального миротворческого контингента.

<Есть все основания утверждать, что Баку готовит очередную военную провокацию, в том числе в Нагорном Карабахе. Развитие событий поднимает вопросы, требующие срочного ответа в связи с деятельностью российского миротворческого контингента в Нагорном Карабахе. Я должен искренне сказать, что РА является убежденной сторонницей присутствия российских миротворцев в Нагорном Карабахе, однако для нас неприемлема все более заметная тенденция, когда российский миротворческий контингент становится молчаливым свидетелем вытеснения армян из Нагорного Карабаха>, - заявил он.

Как подчеркнул Пашинян, над разъяснением этих вопросов необходимо работать с Россией и другими международными партнерами, чтобы не допустить дальнейшего обострения ситуации и добиться всеобъемлющего урегулирования. Он в очередной раз подтвердил готовность и решимость Еревана подписать мирный договор с Баку, довести до конца процесс делимитации границ, а также открыть региональные коммуникации.

Напомним, что на предыдущем заседании кабмина премьер-министр Никол Пашинян обвинил российский миротворческий контингент, дислоцированный в Нагорном Карабахе в невыполнении своих обязательств по контролю Лачинского коридора. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал необоснованными упреки в адрес российских миротворцев в Нагорном Карабахе.