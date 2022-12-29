Четверг, 29 Декабря 2022 12:00

АрмИнфо. Омбудсмен Армении Кристине Григорян обеспокоено тем фактом, что законопроект об изменениях в закон "О правовом режиме военного положения" не прошел должного общественного и профессионального обсуждения, и даже не обеспечено предварительное согласование с реализующими его органами в будущем. Об этом говорится в оценке Омбудсмена относительно предлагаемых изменений.

При этом Защитник прав человека констатировала, что предлагаемые правовые нормы предусматривают возможность ограничения транслируемого по телевидению и распространяемого через Интернет контента, доступа в Интернет на территории Республики Армения, а также блокирования работы интернет-сайтов, социальных сетей и интернет-приложений в случае военного положения.

"Меры ограничивают права человека, особенно право на свободу выражения мнений и доступ к информации. В связи с этим, в результате анализа прецедентных решений Европейского суда по правам человека, докладов Специального докладчика ООН по вопросам обеспечения и защиты свободы слова, докладов Верховного комиссара ООН по правам человека и других международно-правовых документов, Защитник пришел к выводу, что правовые нормы, о которых идет речь в Проекте, вызывают обеспокоенность с точки зрения прав человека. В частности: могут привести к несоразмерному ограничению прав на свободу выражения мнений и доступ к информации", - отметила она.

По словам ЗПЧ, проектом не были предусмотрены и случаи, когда могут быть применены запланированные меры, условия, гарантии, механизмы контроля, а также какой орган будет осуществлять запланированные функции.

"Свобода выражения мнения и гарантия основных средств его реализации как краеугольный камень демократического общества и важная предпосылка развития имеют как конституционное, так и международно-правовое принципиальное значение.

Защитник призывает инициаторов внести изменения в проблемные положения проекта с привлечением экспертов и ответственных лиц отрасли", - говорится в заявлении Омбудсмена.

Как ранее сообщало АрмИнфо, Министерство юстиции Армении ввело в обращение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон РА "О правовом режиме военного положения", который среди прочего предлагает частичное или полное ограничение доступа к интернету, электронной прессе, социальным сетям и приложениям, "обеспечив распространение информации и показ фильмов и телепередач исключительно военно-патриотического содержания". Документ с 22 декабря по 6 января будет представлен на общественное обсуждение на едином портале правовых актов e-draft.am. Отмечается, что предлагаемые регулировки нацелены на создание наиболее благоприятных условий для мобилизационного развертывания ВС и экономики Республики Армения, а также обеспечение нормальной деятельности органов государственного управления и органов местного самоуправления и защиты жизни и безопасности людей в условиях военного положения.

В частности, в случае принятия законопроекта, согласно пояснению к проекту, среди прочего будут определены правовые основания для временной приостановки (блокировки) интернет-сайтов, социальных сетей, интернет-приложений, частичного или полного ограничения доступа к интернету на территории Республики Армения, а также порядок предоставления доступа в Интернет охраняемым объектам и инфраструктурам, а также отдельным организациям (независимо от организационно- правовой формы), в случае ограничения доступа в интернет на территории Республика Армения.

В рамках инициативы Минюст предлагает ввести ограничения в установленном законом порядке свободы слова, а также изъятие или арест печатного оборудования, радиотрансляционных, звукоусилительных технических средств, множительной техники, установление особого порядка аккредитации журналистов, особых правил пользования средствами связи. Кроме этого, в случае объявления на территории Республики Армения военного положения установить ограничение содержания (контента), распространяемого при помощи телевидения или Интернета, обеспечение показа телевизионных фильмов и передач и распространения информации исключительно военно-патриотического содержания.