Четверг, 29 Декабря 2022 10:53

АрмИнфо.В ряде ключевых геополитических пространств начался новый виток геополитического форматирования. Об этом заявил и.о. главы МИД Арцаха Давид Бабаян.

При этом он считает, что процесс этот объективный, неизбежный, сложный, полный вызовов и потрясений.

"Здесь нужны хладнокровие, гибкость, смелость, патриотизм и профессионализм. Надо максимально избегать глупости, демагогства, провокаторства, Бог нам в помощь!", - отметил Бабаян.

Ранее он также подчеркивал, что Азербайджан и Турция пытаются переформатировать геополитический ландшафт гигантских пространств от Кавказа до Сибири. "И Арцах здесь является одним из ключевых звеньев, от которого зависит успех или провал данных планов", - выразил убеждение он.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час. Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков. Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах. Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией.

На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники. Подчеркнем, что 25 декабря в Степанакерте прошел большой митинг с требование разблокировать дорогу жизни. На митинге было по некоторым подсчетом до 70 тысяч человек. Всего в Республике проживает около 120 тысяч граждан.