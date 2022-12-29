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 Четверг, 29 Декабря 2022 10:48
Александр Аванесов

Премьер-министр РА: Солдат силен спиной, и чем крепче спина, тем сильнее солдат

Премьер-министр РА: Солдат силен спиной, и чем крепче спина, тем сильнее солдат

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян накануне принял участие в церемонии вручения награды <Герой нашего времени>.  Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства РА.

Обращаясь к участникам мероприятия, глава правительства отметил, что премия была учреждена в 2018 году и впервые реализована в 2019 году. По его словам,  церемония награждения является логическим продолжением формулы героизма, потому что героизм солдат на  фронте не достигает в конечном счете своего логического завершения без героизма в тылу,  без сильного тыла нет солдата. <Сегодня мы хотим отметить этот факт. Солдат силен спиной, а чем крепче спина, тем сильнее солдат, потому что средства, которые генерируются и тратятся на обеспечение безопасности, генерируются в первую очередь в экономике. Приведу самый свежий пример:  в этом году впервые в истории Третьей республики в армии выплачивался 13-й оклад по 100-процентной ставке. Благодаря кому? В первую очередь, благодаря налогоплательщикам, благодаря людям, которые, несмотря на все продолжающиеся кризисы, продолжают работать, потому что институционализация страны, армии, безопасности, полиции, органов госбезопасности обеспечивается, так сказать,  с созданием добавленной стоимости.  Сегодня эта церемония награждения имеет именно такой смысл и контекст. Последний раз мы проводили эту церемонию награждения 21 сентября 2020 года, незадолго до войны. С тех пор мы планировали восстановить церемонию награждения, но каждый раз по каким-то причинам решали ее отложить. На этот раз мы решили не медлить, потому что, как я уже говорил, мы не имеем права ни на миллиметр отклоняться от повестки  развития Армении ни по какому поводу и ни по какому поводу>, - заявил Пашинян.

Он добавил, что этой церемонией власти фиксируют свою решимость и волю укреплять Республику Армения как государство. <Потому что Республика Армения является той осью, вокруг которой мы строим нашу стратегию. Конечно же, в этот день в первую очередь речь идет о тех людях, которые еще мало чего добились в сфере экономики. Но эта церемония награждения должна поощрять  этих людей. Речь идет о том, что люди решили взять на себя ответственность положить камень на камень в этой стране, создать ценность, и уже зафиксировали определенные успехи. в первую очередь своим мужеством, своим творчеством и своей решимостью подать заявку на вступление в великую армию налогоплательщиков,  ежегодно обогащающих государственный бюджет Республики Армения новыми миллиардами, что предопределяет условия, в которых будут служить наши солдаты , что предопределяет, какое у нашего солдата оружие, какую одежду он носит, какую обувь носит и какую пищу ест?   Хочу подчеркнуть, что, особенно в сегодняшних условиях, когда у нас есть проблема Лачинского коридора в Нагорном Карабахе, в данном случае я считаю проведение этой церемонии награждения более целесообразной. В 2022 году Нагорному Карабаху была предоставлена беспрецедентная сумма поддержки в размере около 164 миллиардов драм из государственного бюджета Республики Армения. Тем более, что по завтрашнему решению это будет уже 168 миллиардов.  Эти деньги были созданы тысячами людей, которые управляют, творят , и сегодня мы наградим лишь некоторых из них,  но эта награда принадлежит каждому гражданину, который ведет хозяйственную деятельность, работает,  платит честные налоги.  Спасибо и слава Республике Армения, слава солдату, который своими личными подвигами не только сохраняет  Республику Армения, но и будет иметь такую крепкую спину, что героизм не будет единственной монополией солдата. Героизм - это ответственность, которую каждый из нас должен разделить на своем месте. государственный чиновник на своем рабочем месте, налогоплательщик на своем рабочем месте, ученый на своем рабочем месте, учитель на своем рабочем месте. Наши времена станут поистине героическими, если каждый из нас не устанет брать, нести, нести свою долю героизма>, - заявил премьер-министр.

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