Четверг, 29 Декабря 2022 10:48

АрмИнфо. Международный комитет Красного Креста (МККК) на практике продемонстрировал, что является не просто структурой, которая может оказывать гуманитарную помощь или

перевозить больных из больниц. МККК продемонстрировал, что является структурой, которая может предпринимать более серьезные шаги, направленные на защиту людей от бедствий с гарантиями, четко заявив, что идут этнические чистки со всеми составляющими и предложить международному сообществу сформировать конкретные механизмы защиты мирного населения. ОБ этом заявил экс-омбудсмен Армении Арман Татоян, в качестве примера приведя действия МККК в Боснии и Герцеговине в начале 90-ых прошлого столетия.

"К сожалению, в нашем случае единственная международная организация, упомянутая в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 г., - Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев, по сей день не посетила Арцах", - отметил Татоян.

Отметим, что ранее МККК оказал содействие в перевозке 4 тяжелобольных из Арцаха, заблокированного так называемыми азербайджанскими активистами, в Армению. Напомним, что блокада длится уже 18 дней. Продукты питания и средства первой необходимости в Нагорном Карабахе уже на исходе. Так называемое цивилизованное международное сообщество молча наблюдает за тем, как Азербайджан терроризирует народ Арцаха.