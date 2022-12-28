Среда, 28 Декабря 2022 20:39

АрмИнфо. 27 декабря специальный представитель Турции по нормализации армяно-турецких отношений посол Сердар Кылыч, выступая на мероприятии <Жизнь, посвященная дипломатии>, организованного факультетом лингвистики и исторической географии Университета Анкары, коснулся отношений между Турцией и Арменией. Об этом сообщает сайт Ermenihaber.

Источник отмечает, по убеждению Кылыча, существующие проблемы будут преодолены в случае взаимопонимания и учета долгосрочных интересов

обеих сторон. <Нам необходимо понять, что положительный сдвиг в одном из процессов положительно влияет на другой процесс, и аналогичным образом отрицательное развитие одного из процессов влияет на другой. Эти два процесса самостоятельны, но не могут быть полностью отделены друг от друга>, - отметил дипломат.

Касаясь процесса армяно-турецкого урегулирования, спецпредставитель Турции отметил, что ходят слухи о том, что Турция и Армения фактически ведут трехсторонние переговоры, поскольку Азербайджан также является частью этого процесса. <Конечно, есть Азербайджан, есть некоторые страны, которые ведут диалог с Арменией. Однако они физически не участвуют в этом процессе и не могут диктовать условия в этом процессе. Этот процесс является исключительно двусторонним процессом. Это происходит исключительно между мной и спецпредставителем Армении Рубеном Рубиняном. У меня с ним хорошие отношения, как у друзей>, - подчеркнул посол.

Напомнив о позитивной атмосфере недавних встреч между Арменией и Турцией на различных уровнях, Кылыч подчеркнул, что на нынешнем этапе есть определенные проблемы. По его мнению, страны региона

должны заниматься решением существующих проблем, но в последнее время ОБСЕ и Евросоюз начали вмешиваться и интернационализировать проблему, что турецкий посол считает неправильным. <Страны региона должны решать свои проблемы по собственной инициативе и брать на себя ответственность за них. На данный момент мы пытаемся сделать это вместе с Рубиняном>, - сказал спецпредставитель.

Сердар Кылыч подчеркнул, что в рамках процесса урегулирования предпринимаются существенные шаги. Одно из них заключается в том, что в ближайшее время начнутся двусторонние авиаперевозки грузов между Арменией и Турцией. Кылыч поддерживает точку зрения, согласно которой процесс установления прочного мира и стабильности в регионе проходит через процесс турецко-армянского урегулирования. Установление отношений между Арменией и Западом на стабильной основе также зависит от успеха турецко-армянского процесса. <Если ожидается повышение уровня жизни и благосостояния населения Армении, то путь к этому - урегулирование турецко-армянских отношений. А теперь представьте, что у нас есть два погранперехода, один железнодорожный, а другой автомобильный. Если они открыты, Ереван находится напротив пограничного пункта Алиджан. Гюмри расположен напротив железнодорожного переезда Акьяка. Сейчас, в условиях экономических санкций против России, если учесть существующие проблемы в сфере торговли с Арменией, это может разрушительно сказаться на уровне жизни народа Армении>, - подчеркнул турецкий дипломат.