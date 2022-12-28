Среда, 28 Декабря 2022 19:54

АрмИнфо. В Арцахе приостановлена эксплуатация рудника компании

. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства республики.

<Правительство Республики Арцах еще раз подтверждает, что горнодобывающая промышленность в Арцахе осуществляется в соответствии с самыми высокими международными стандартами, в соответствии с которыми приняты установленные законодательством нормативы сферы. Однако, принимая во внимание созданную так называемыми <эко-активистами> соседней страны нездоровую атмосферу и попытки ввести в заблуждение международное сообщество, решено обратиться в международные организации, чтобы провести международную экологическую экспертизу, связанную с деятельностью компании

. Совместно с руководством компании принято решение о временной приостановке эксплуатации разрабатываемого ею рудника до завершении экспертизы. Правительство Арцаха обратилось в соответствующие структуры ООН и другие международные профессиональные организации для того, чтобы организовать экспертизу в кратчайшие сроки.

Правительство Арцаха всегда выступало за соблюдение лучших мировых стандартов в области добычи полезных ископаемых и убеждено, что международные экологические стандарты должны применяться к горнодобывающим компаниям всего региона>, - говорится в сообщении правительства Арцаха.