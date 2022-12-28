Среда, 28 Декабря 2022 19:45

АрмИнфо.Перед зданием правительства Армении прошла акция представителей молодежного крыла партии АРФД, требовавших от властей предпринять срочные шаги по разблокированию Арцаха.

Принимавший участие в акции депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Ишхан Сагателян сообщил журналистам, что требования протестующих к властям страны одни: либо обеспечьте безопасность страны и народа, либо уходите. <Они не должны спокойно сидеть на своих стульях, когда 120 тысяч соотечественников в Арцахе находятся в окружении. Сегодняшняя акция - лишь послание об этом>,

- отметил оппозиционер.

Он напомнил, что с первого дня блокады реакция партии АРФД была четкой: российские миротворцы обладают мандатом в Арцахе, и эта миссия должна быть осуществлена на должном уровне. <Но это не означает, что сидящие в этом здании чиновники, удобно устроившись в своих креслах, должны <умыть руки> от Арцаха, отнекиваясь от своей ответственности>, - сказал Сагателян, напомнив, кто подписал заявление от 9 ноября 2020 года. <Именно он (премьер- министр РА Никол Пашинян - ред) и несет ответственность за все происходящее, и именно он обязан решить эту проблему>, -подчеркнул депутат.