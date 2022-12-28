Среда, 28 Декабря 2022 19:11

АрмИнфо. Ученый совет государственного университета им Брюсова выступил с заявлением, в котором потребовал от правительства Армении немедленно утвердить результаты выборов ректора.

<Мы, члены научного совета, с удивлением и гневом прочитали заявление генеральной прокуратуры РА о том, что по факту состоявшихся 9 декабря выборов ректора возбуждено уголовное дело. С удивлением и гневом, потому что трудно было представить, что государственные структуры и правоохранительные органы предпримут какие-либо шаги, чтобы омрачить процесс избрания ректора. На следующий день после выборов без каких-либо официальных комментариев были отправлены в отставку вице-премьер, председатель попечительского совета Университета Амбарцум Матевосян и министр образования, науки, культуры и спорта Ваграм Думанян. Комментарий прессы был однозначным: исполняющая обязанности ректора университета Карине Арутюнян победила на выборах с 12 голосами, хотя, как оказалось, желание правительства было другим>, - говорится в заявлении.

В нем также отмечается, что в обнародованной вузом видеозаписи заседания попечительского совета, созванного с целью избрания ректора, хорошо видно, что собрание прошло без каких-либо инцидентов и помех, в спокойной обстановке. Счетную комиссию возглавила нынешний министр образования, науки, культуры им спорта Жанна Андреасян, которая на момент выборов являлась заместителем министра. Она опубликовала результаты голосования, объявив, что ректором избрана Карине Арутюнян. Попечительский совет единогласно утвердил итоги голосования. Жанна Андреасян и другие члены счетной комиссии также подписали протокол об итогах голосования. 10 из 20 членов Попечительского совета представлены учредителем и уполномоченным органом. Никто из них не возражал против результатов голосования на заседании. Все это происходило в присутствии 2 десятков членов попечительского совета.

<Из событий, произошедших после выборов, можно сделать вывод, что делается все, чтобы не подтвердить результаты выборов ректора. В частности, бывший вице-премьер А. Матевосян, который до сих пор является председателем попечительского совета вуза, проявляет бездействие и отказывается подписывать решение и протокол попечительского совета, а через две недели после выборов был придуман доклад о каких-то непонятных <фальсификациях>, в связи с чем прокуратура РА возбудила уголовное дело. Ученый совет университета считает, что правительство должно немедленно утвердить результаты выборов ректора, чтобы не нарушать нормальную деятельность вуза. Студенты и преподаватели готовы решительно отстаивать свое право на бесперебойный научный и образовательный процесс>, - говорится в заявлении.