Среда, 28 Декабря 2022 19:09

АрмИнфо.Журнал Global Finance признал Америабанк лучшим банком по обмену валюты в Армении на 2023 год в ежегодном списке лучших банков мира по обмену валюты.

Победители были определены на основе нескольких критериев, включая объем транзакций, долю на рынке, глобальный охват, обслуживание клиентов, конкурентные курсы и инновационные технологии. Global Finance также учел данные, представленные банками, мнения отраслевых аналитиков, руководителей компаний и экспертов по технологиям.

«Беспрецедентно высокий за последние четыре десятилетия уровень инфляции резко увеличил волатильность валютного рынка. Сейчас как никогда важен выбор лучшего партнера по валютным операциям», – отметил Джозеф Джиаррапуто, основатель и главный редактор журнала Global Finance. – «Эта награда присуждается банкам, форекс-подразделения которых обеспечили своим клиентам отличные рекомендации и эффективность в эти переменчивые времена».

Cо-директор Америабанка по валютным и брокерским операциям Диана Акопян отметила: «Мы очень рады получить эту награду, свидетельствующую о показателях нашей деятельности, проактивной роли и значительном росте на валютном рынке. Награда также является признанием наших постоянных усилий по расширению и улучшению форекс-операций и стремления предоставлять нашим клиентам передовые решения в сфере валютных услуг».

Награда «Лучший банк по обмену валюты» – последняя во внушительном списке наград, полученных Америабанком в 2022 г., наряду с тремя наградами «Лучший банк», полученными от ведущих международных журналов в одном и том же году. По этому поводу Банк запустил кампанию «Трижды лучший», посвященную всем людям, которые стоят за достижениями Банка за прошедшие годы.

Об Америабанке

Америабанк является крупнейшим финансовым учреждением Армении с объемом активов свыше 1 триллиона драмов РА и играет важную роль в экономике страны. Америабанк предоставляет широкий спектр инновационных банковских услуг через многофункциональную платформу, с акцентом на цифровые продукты.

Банк придерживается клиентоориентированной политики для обеспечения высокого качества обслуживания и удовлетворенности банковским опытом в современной цифровой среде.

Америабанк привержен принципу ответственного ведения бизнеса и способствует переходу Армении к экологически устойчивому будущему.