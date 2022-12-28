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 Среда, 28 Декабря 2022 18:36

Развитие и укрепление казахстанско-армянских отношений в 2022 году

Развитие и укрепление казахстанско-армянских отношений в 2022 году

АрмИнфо.В этом году мир пережил множество испытаний. Конфликт в Украине, в частности, повлиял на всю планету, в том числе косвенно, через экономическую депрессию и геополитическую напряженность.

Казахстан не избежал этого, поскольку последствия конфликта отразились на нашей экономике, а риски глобальной рецессии и растущая инфляция подрывают доверие бизнеса в Центрально-Азиатском регионе. На этом сложном фоне Казахстан также переживает важный этап в своей истории, связанный с трагическими событиями, произошедшими в январе этого года. Наша страна достойно прошла эти испытания, и сегодня в Казахстане последовательно проводится курс, направленный на масштабную политическую и социально-экономическую модернизацию страны и дальнейшие демократические реформы.

После общенационального референдума в июне мы провели конституционные реформы, которые привнесли новые демократические ценности в наше управление, включая ограниченные полномочия президента, более влиятельный парламент, независимый Конституционный суд, создание новых политических партий, прямые выборы акимов и другие важные меры. В ноябре в нашей стране прошли президентские выборы по новой Конституции, что означает, что все будущие главы нашего государства, включая нынешнего Президента Касым-Жомарта Токаева, будут работать один семилетний срок без права переизбрания. Выборы, которые прошли честно и прозрачно, стали важной вехой в демократическом развитии нашей страны. Все это направлено на создание Справедливого Казахстана - процветающего общества и более динамичной и конкурентоспособной политической системы.

Преобразуя нашу внутриполитическую систему, мы не забывали о наших международных обязательствах. В октябре в Казахстане прошел VI саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии - организации, которая была основана 30 лет назад для укрепления сотрудничества в целях мира, безопасности и стабильности в Азии. В том же месяце в Астане состоялась встреча глав государств Центральной Азии с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Символично, что она состоялась накануне 30-й годовщины установления дипломатических отношений между странами Центральной Азии и Европейским Союзом.

В сентябре в Казахстане состоялся VII Съезд лидеров мировых и традиционных религий. Папа Франциск был в числе более 100 делегаций из 50 стран, что стало первым визитом главы католической церкви в нашу страну со времен Папы Иоанна Павла II в 2001 году. Республика Армения активно поддерживает данную казахстанскую инициативу, и представители Армянской Апостольской церкви на постоянной основе принимают участие в работе Съезда. В этот же период мы принимали Председателя КНР Си Цзиньпина, чей государственный визит в Казахстан стал первой зарубежной поездкой после пандемии COVID-19.

Курс внутренней и внешней политики, взятый Казахстаном, придал дополнительный импульс для расширения сотрудничества с Арменией. Об этом свидетельствует высокий уровень казахстанско-армянского многопланового сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, а также интенсивность встреч между руководством наших стран в течение 2022 года. 25 февраля этого года в ходе рабочего визита Премьер-министра РА Н.Пашиняна в Казахстан в рамках участия в заседании Евразийского межправительственного совета состоялись переговоры с Президентом РК К.Токаевым, во время которых были обсуждены вопросы дальнейшего развития и укрепления двустороннего сотрудничества. 14 октября 2022 года глава Правительства Армении посетил с рабочим визитом Астану и принял участие в заседании Совета глав государств-участников СНГ. 23 ноября 2022 года состоялся рабочий визит Президента РК К.Токаева в Ереван в рамках участия в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Казахстан и Армения тесно взаимодействуют на многосторонних площадках, а также в рамках интеграционных объединений на евразийском пространстве, что отвечает долгосрочным интересам государств.

В последнее время наблюдается устойчивая тенденция роста взаимной торговли между нашими странами. По данным Бюро национальной статистики Агентства РК по стратегическому планированию и реформам, объем двустороннего товарооборота по итогам 2021 года увеличился на 26% по сравнению с предыдущим годом. При этом казахстанский экспорт вырос на 30%, импорт – на 22%. По данным Статистического комитета РА, за 10 месяцев 2022 года казахстанско-армянский товарооборот увеличился в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 37,5 млн. долл. США. Следует отметить, что торгово-экономические отношения между нашими странами активно развиваются в рамках евразийской интеграции.

Важное значение для интенсификации экономического сотрудничества между Казахстаном и Арменией имеет открытие в ноябре этого года казахстанской авиакомпанией SCAT нового регулярного рейса Астана-Ереван-Астана, что значительно расширило возможности взаимного туризма. Кроме того, в 2021 году восстановлен авиамаршрут Актау-Ереван-Актау, который также выполняется авиакомпанией SCAT.

Культурно-гуманитарное и научно-образовательное взаимодействие между Казахстаном и Арменией развивается на базе межправительственного Соглашения о сотрудничестве в области культуры от 6 ноября 2006 года и Соглашения между Правительствами РК и РА о сотрудничестве в области образования и науки от 26 апреля 2010 г. Также подписан Меморандум о сотрудничестве между Национальным центром рукописей и редких книг Министерства культуры РК и армянским Институтом древних рукописей Матенадаран. Культурные связи между казахами и армянами имеют многовековую историю, о чем свидетельствуют сохранившиеся кыпчакоязычные армянографичные манускрипты. В одном из крупнейших хранилищ письменных памятников – Институте древних рукописей Матенадаран им. Месропа Маштоца в Ереване хранятся около 17 тыс. рукописей, среди которых есть кыпчакоязычные тексты на армянском языке. В течение последних лет при содействии армянских ученых из фондов Матенадарана были получены копии 40 исторических трудов по истории Центральной Азии и Казахстана. Общая история и глубокие культурные связи между Казахстаном и Арменией, сложившиеся дружественные отношения на двустороннем и многостороннем уровнях являются прочной основой для развития взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами.

Поскольку мир пытается справиться с проблемами, связанными с нынешними геополитическими и экономическими трудностями, более тесное сотрудничество между Казахстаном и Арменией является необходимым. В то же время, Казахстан по-прежнему привержен развитию отношений со всеми странами и партнерами. Как сказал Президент Токаев во время своей инаугурации после недавних президентских выборов, «Казахстан продолжит осуществление сбалансированной, конструктивной внешней политики, направленной на защиту национальных интересов. В фокусе приоритетного внимания будут находиться вопросы взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с соседними государствами – Россией, Китаем и братскими странами Центральной Азии, с партнерами по интеграционным объединениям. Будем прилагать все усилия с целью развития многогранного сотрудничества с США, Европейским Союзом, государствами Азии, Ближнего Востока и Закавказья, а также со всеми заинтересованными странами».

Мы убеждены, что наша многовекторная внешняя политика будет способствовать разрешению многих глобальных кризисов и расширению международного сотрудничества.

2023 год станет еще одним значимым годом для Казахстана. В течение первых шести месяцев пройдут парламентские выборы. В преддверии выборов уже появляются новые политические партии, что еще больше усилит политическую конкуренцию и плюрализм. Впервые за 18 лет независимые кандидаты тоже смогут баллотироваться на выборах по одномандатным округам.

Заглядывая в следующий год, мы полны решимости укреплять наши отношения с Арменией. За прошедший период заложена прочная основа для дальнейшего развития нашего сотрудничества. Уверен, что вместе мы сможем придать новый импульс казахстанско-армянскому взаимодействию  и успешно достигнем наших целей.

 

Посольство Республики Казахстан

в Республике Армения

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