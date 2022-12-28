Среда, 28 Декабря 2022 17:51

АрмИнфо.Чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в Азербайджанской Анн Буайон была вызвана в Министерство иностранных дел и ей вручена нота протеста, адресованная Министерству европейских и иностранных дел Франции.

Истерика Баку была вызвана публичным обращением французских политиков к президенту Франции, с просьбой обеспечить безопасность Арцаха и Армении на фоне азербайджанской агрессии.

"В ходе встречи была выражена глубокая обеспокоенность продолжением развернутой различными политическими силами Франции клеветнической и предвзятой кампании против Азербайджана на фоне отсутствия необходимой ответной реакции со стороны французского правительства, отраженные в письме заявления были решительно отвергнуты", - отмечается в заявлении МИД АР.

Как ранее сообщало АрмИнфо, политические лидеры различных ключевых французских партий обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Бердзорском (Лачинском) коридоре ради обеспечения безопасности Арцаха и Армении. Совместное открытое письмо было опубликовано в ежедневной газете "Le Monde".