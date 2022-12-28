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 Среда, 28 Декабря 2022 17:48
Марианна Мкртчян

Зампред РПА: Азербайджан сегодня играет с Арменией в силовые шахматы

Зампред РПА: Азербайджан сегодня играет с Арменией в силовые шахматы

АрмИнфо. Республика Армении больше не представляет армянский народ и его интересы.  Об этом 28 декабря на пресс-конференции в Ереване заявил зампред Республиканской партии Армении (РПА) Армен Ашотян.

Подводя итоги 2022 года, Ашотян отметил, что он был годом невосстановленной справедливости, боли и продолжающихся потерь.

"В 2022 году у нас было 265 потерь в армии - часть боевые, часть небоевые. У нас есть территориальные потери - порядка 165 кв.км наших территорий нам неподконтрольны. У нас есть потери и на дипломатическом поприще  - парализация деятельности Минской группы ОБСЕ и вопрос статуса Арцаха. Исключение Нагорного Карабаха в качестве международного субъекта в международных документах, исключение из этих же документов понятия народ Нагорного Карабаха", - сказал Ашотян.

Он также негативно оценил деятельность оппозиции Армении в этом году. По словам зампреда РПА, если действующий премьер-министр Армении и его команда до сих пор у власти, значит, их деятельность была непродуктивной в текущем году.

Вместе с тем он выразил убеждение, что процессы, начавшиеся в Армении в 2018 году, являются частью глобальных изменений, происходящих сегодня в мире. Ашотян констатировал, что сегодня армянский народ ведут по пути угрозы физического истребления, а власти Армении организовывают Форум геноцидов "без геноцида", по итогам которого не принимается даже итоговое заявление.

Ашотян также раскритиковал решение главы МИД Армении не ехать на переговоры в Москву, аргументировав это тем, что они были заняты вопросом урегулирования ситуации в Лачинском коридоре. "То есть ты отказываешься ехать в Москву и обсуждать решение этого вопроса с представителем государства, от которого зависит его открытие, но ты ведешь переговоры с теми, от кого это не зависит - Брюссель, Вашингтон, Париж.  Если вы хотели демарша, не ехали бы и в Санкт-Петербург", - отметил зампред РПА.

Политик также коснулся заявлений армянских властей о том, что якобы Армению заставляют вступить в Союзное государство, а она не собирается это делать, поскольку это бы привело к потере суверенитета РА. Он назвал эту аргументацию абсурдной, констатировав, что вступление в любое интеграционное проект предполагает частичную потерю суверенитета - будь то ЕС, ЕАЭС, НАТО или любое другое.

"Но, нужно понимать, что ни один Союз не хочет брать в свою структуру "проблемного члена". К примеру, чтобы вступить в НАТО, нужно соответствовать элементарным требованиям - не иметь территориальных проблем со своими соседями. Поэтому ни Украина, ни Грузия не завершили этот процесс. Никакой надгосударственной структуре не нужна проблемная страна. На Евразийском пространстве у какой страны больше всего проблем? Правильно у Армении. Я это всё говорю, чтобы вы понимали степень распространяемой лжи этих властей", - сказал Ашотян.

Он также обратил внимание, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян в интервью ОТА не опроверг обвинений армянской оппозиции, что действующие власти РА сдают Арцах. "Это самая скандальная часть этого интервью, что Армения не противится передаче Арцаха в состав Азербайджана", - отметил он.

Зампред РПА в этом контексте обратил внимание, что накануне МИД Азербайджана заявил, что Баку отклонил предложение российской стороны отложить вопрос статуса Арцаха на будущее. "То есть получается, что сейчас идет базар между Россией и Азербайджаном относительно статуса Арцаха. На самом деле, кто должен был отстаивать этот вопрос - Армения. Где она?", - задался он вопросом.

Касаясь ситуации в Лачинском коридоре и деятельности российских миротворцев в Нагорном Карабахе, он констатировал, что до сих пор не уточнен их мандат.

Политик отметил, что российские миротворцы выполняют возложенную на них миссию по обеспечению безопасности Арцаха, однако, на данный момент не могут реализовать один из пунктов - а именно беспрепятственное передвижение по Лачинскому коридору. В этом ключе он указал на упущения опять же армянской стороны в этом вопросе, которая за 2,5 года не нашла времени потребовать конкретизации их мандата. "Нужно понимать, что мандат российских миротворцев не подтвержден азербайджанской стороной по сей день", - сказал Ащотян, выразив благодарность миротворцам за их деятельность.

В этом ключе он призвал не надеяться на то, что, к примеру, та же Франция  отправит свои войска на Южный Кавказ, поскольку у нее нет даже такой мысли, а последний свой контингент она вывела из Африки 10 дней назад.

Затем он обратился к российской стороне, и в частности, сказал: "Уважаемые российские коллеги, не отмахивайтесь от нагорно-карабахской проблемы. Может быть, эта проблема вам мешает продвигать свой нарратив о роли России в глобальном мире, но не отнекивайтесь от нее. Она существует. Не создавайте новых нарративов, не принимая во внимание реальной ситуации, в том регионе, который жизненно важен для России, поскольку существует геополитический парадокс из-за войны на Украине. Роль России в дальнем зарубежье увеличилась - Южная Америка, Африка, Азия. Россия действительно играет глобально. В ближнем же зарубежье ее роль катастрофически падает - и в Центральной Азии, и в Средней Азии и на Южном Кавказе".

В тоже время Ащотян сказал, что видит совместную геополитическую игру премьер- министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева в Лачинском коридоре не только с точки зрения нанесения репутационного ущерба России, но и ударов, имеющих долгосрочные геополитические цели.    "Это делается за счет нас.  Они дружат пасами. Я не удивлюсь, если Алиев настолько продвинет эту экологическую комбинацию, что в Лачин приедет Грета Тумберг. Азербайджан с нами играет в силовые шахматы и делает эти шаги с долгосрочными расчетами", - отметил Ашотян. 

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