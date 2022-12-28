Участники акции направляются к зданию правительства РА, где намерены озвучить свои требования. По их словам, главным виновником происходящих сегодня событий вокруг Арцаха являются нынешние власти. Конечно, доля ответственности за происходящее лежит на Минской группе ОБСЕ, на российских миротворцах, но самым главным виновником являются нынешние власти страны, отметили они. По этой причине, на центральной площади страны протестующие намерены потребовать от властей предпринять в срочном порядке все необходимые шаги для разблокирования Арцаха.

© 1991-2022 Любое использование материалов АрмИнфо допускается не иначе как с письменного разрешения их правообладателя — ООО "Адженси оф рейтинг маркетинг информейшн".

Под использованием понимается любое полное или частичное воспроизведение, распространение, доведение до всеобщего сведения, в том числе и вовлечение Материалов в мониторинг СМИ и любые другие способы использования, независимо от того, совершаются ли соответствующие действия в целях извлечения прибыли или без такой цели.

Использование Материалов сайтов www.arminfo.am, www.arminfo.info, www.finport.am и www.finport.info с нарушением этих условий означает, что материалы используются неправомерно, что является нарушением прав Правообладателя и влечет за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством РА.