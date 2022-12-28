Среда, 28 Декабря 2022 16:50

АрмИнфо.Служба национальной безопасности Армении предлагает ввести в структуре систему обязательной аттестации. Проект опубликован на едином сайте правовых актов e-draft. am.

Согласно проекту, сотрудникам, прошедшим аттестацию, будет начисляться добавка к зарплате, что повысит привлекательность поступления на службу в СНБ и предотвратит утечку кадров. <Учитывая нынешние серьезные вызовы безопасности, в том числе, тот факт, что пограничные войска СНБ постепенно возьмут на себя охрану всей армяно-азербайджанской государственной границы от Министерства обороны, крайне необходимо оснастить Службу национальной безопасности квалифицированным и грамотным персоналом. Внедрение новой системы сделает службу в органах национальной безопасности привлекательной>,

- говорится в обосновании проекта. В случае, если проект обретет силу закона, аттестация будет проводиться в обязательном порядке. <Тем работникам, которым по результатам аттестации будет начисляться добавка к зарплате, будут пользоваться этой возможностью в течение 3 лет, после чего для продолжения выплат сотруднику СНБ придется пройти новую аттестацию>, - говорится в проекте.

Сотрудник, не прошедший аттестацию, сможет подать заявку на новую аттестацию не более двух раз в течение года. В случае не прохождения аттестации во второй раз, он будет освобожден от соответствующей должности и оставлен в распоряжении личного состава на срок до 2-х месяцев. В течение 2-х месяцев указанным работникам будет предложена должность, соответствующая образованию, но ниже должности, которые они занимали.

Порядок аттестации, объемы охраны государственной границы, оперативно-розыскной деятельности, выполнения специальных задач, плановых, контрольных функций, а также размер надбавок и порядок их выплат определяются постановлением правительства.