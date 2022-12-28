Среда, 28 Декабря 2022 14:28

АрмИнфо.Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел совещание с участием руководителей силовых структур, в котором принял также участие секретарь Совета безопасности Виталий Баласанян.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, был обсужден широкий круг вопросов, касающихся внутренней и внешней безопасности в ситуации, сложившейся в республике в результате блокады Азербайджаном Лачинского коридора.

После состоявшихся обсуждений президент Арутюнян дал присутствующим ряд поручений по их комплексному решению