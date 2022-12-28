Среда, 28 Декабря 2022 12:24

АрмИнфо. Россия продолжит поставки отечественной продукции военного назначения странам-партнерам, а также будет обеспечивать ее бесперебойное техническое обслуживание и ремонт, несмотря на санкционное давление со стороны США и их союзников. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой по этому вопросу.

В заявлении отмечается, что "в настоящее время российская сторона отмечает повышенную активность американских правительственных эмиссаров, действующих, в том числе через посольства США в иностранных государствах и оказывающих неприкрытое давление на военно-политическое руководство стран, в силовых структурах которых имеется авиационная техника (самолеты и вертолеты) российского (советского) производства, с целью прекращения ее эксплуатации и последующей передачи через прозападных посредников киевскому режиму".

"При этом в качестве основного аргумента ими злонамеренно продвигаются инсинуации о якобы неспособности Российской Федерации в современных условиях обеспечить ее качественное техническое обслуживание и поставку оригинальных запасных частей, необходимых для ремонта", - отметила Захарова.

"С полной ответственностью заявляем, что Россия неукоснительно исполнит все соответствующие обязательства перед своими партнерами по имеющимся и будущим проектам.

Кроме того, хотели бы обратить внимание на следующий аспект. Действительно, в редких случаях имели место задержки с поставкой российской специальной продукции. Однако такое положение дел является как раз следствием беспрецедентных санкционных угроз "коллективного Запада" международным транспортным компаниям, сотрудничающим с нашей страной.

Налицо еще один бесспорный факт недобросовестной конкуренции со стороны США и их союзников. Вытесняя российскую технику с иностранных рынков, американцы одновременно навязывают нашим партнерам свои образцы, отстаивая таким образом в первую очередь интересы собственного ВПК", - резюмировала официальный представитель МИД России.