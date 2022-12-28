Среда, 28 Декабря 2022 12:23

АрмИнфо.Согласно приказу генерального прокурора Армении Анны Вардапетян, в отношении руководителя территориального отдела прокуратуры РА применено дисциплинарное взыскание в виде "выговора". Об этом сообщает пресс-служба надзорного органа.

В рамках дисциплинарного производства было подтверждено, что после возбуждения уголовного дела руководителем территориального подразделения прокуратуры не были предприняты действенные меры по надлежащему осуществлению прокурорского надзора. В результате, не было проведено предварительное следствие, а также не были приняты в разумный срок все необходимые меры, предусмотренные законом, для полного, всестороннего и объективного расследования обстоятельств дела, а также завершения предварительного расследования в разумный срок.

Кроме того, руководитель территориального подразделения прокуратуры за отсутствием законных оснований взял на себя контроль за законностью проведения досудебного производства по тому же уголовному делу и принял решение о продлении срока предварительного следствия. В связи с наличием дальних родственных связей между ним и потерпевшими по другому уголовному делу прокурор не заявлял о самоотводе и продолжил осуществлять свои полномочия, поставив под сомнение соблюдение принципа справедливого судебного разбирательства.

В связи с этим, генеральный прокурор РА подчеркнула, что беспристрастный наблюдатель может усомниться в беспристрастности прокурора не из-за дальнего родства прокурора с потерпевшими и обвиняемыми, а из-за наличия нарушений и проволочек в вышеупомянутом уголовном деле. Подозрение вызывает не сами родственные отношения, а совокупность указанных обстоятельств - нарушения и просрочки при рассмотрении уголовного дела.