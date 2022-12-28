Среда, 28 Декабря 2022 12:22

АрмИнфо.Политические лидеры различных ключевых французских партий обратились к президенту Франции Эмманюэлю Макрону с призывом вмешаться в ситуацию, которая сложилась в Бердзорском (Лачинском) коридоре ради обеспечения безопасности Арцаха и Армении.

Как сообщает на своей странице в Facebook посольство Армении во Франции, совместное открытое письмо было опубликовано в ежедневной газете "Le Monde".

В обращении констатируется, что с 12 декабря Азербайджан захватил единственную дорогу, связывающую армянское население Арцаха/Нагорного Карабаха с внешним миром - Лачинский коридор, тем самым создав риск крупной гуманитарной катастрофы.

"120 000 человек, в том числе 30 000 детей, лишены жизненно важных ресурсов, в том числе продовольствия и медикаментов. На три дня Азербайджан также отключил подачу газа, лишив жителей Арцаха отопления в морозы.

Это событие, начиная с сентября 2020 года, является началом новой фазы обострения нападений Азербайджана на армян, независимо от того, являются ли они гражданами Армении или Республики Арцах. Эти действия являются грубым нарушением как международного права, так и Женевских конвенций и переговоров, проводимых в рамках Минской группы ОБСЕ, которые предусматривают мирное решение нагорно- карабахского конфликта", - отмечается в письме.

При этом французские политики склоны считать, что Азербайджан не остановится на этом и будет использовать любую возможность для дестабилизации и преследования жителей Арцаха и Республики Армения с заявленной целью этнической чистки.

В тоже время, в письме подчеркивается, что действия Азербайджана - задокументированные военные преступления, разжигание межнациональной розни, уничтожение армянского культурного наследия, нападение на Армению в сентябре 2022 года и незаконная оккупация части ее суверенной территории, неоднократные преступления против мирного населения, - уже носят неприемлемый характер. Он отмечают, что при любых других обстоятельствах вышеперечисленное побудило бы Францию вмешаться.

"Более того, в опасности дружественная нация, "наш маленький союзник Армения", как сказал Жорж Клемансо.

Францию и армян связывают многовековые культурные, политические и экономические нити. История отношений Франции и Армении - это дороги, соединяющие Францию, Азию и Ближний Восток (со времен Жака Кюри, Ришелье и Кольбера), развитие нашей текстильной промышленности, первое кафе в Париже, Суэцкий канал, аккордеон наших народных танцев. Франция и армяне под нашим флагом - это армянский легион, сражающийся в Большой войне, самопожертвование Мисака Манушяна, героя движения Сопротивления, восставшего против варварства.

Франция и армяне, наконец, - это память о наших великих писателях, от Корнеля до Нерваля, от Санда до Ламартина, от Виктора Гюго, Ромена Роллана и Макса Жакоба до Луи Арагона.

Однако, возможно, слова, сказанные Анатолем Франсом в 1915 году, лучше всего объединяют то, что связывает нас с армянами: "Мы поняли наконец, что это наша сестра на Востоке умирала и умирает, потому что она была нашей сестрой, за тот грех, что разделяет наши чувства, любит то, что мы любили, думает, что мы думаем, верит в то, во что мы верим: Это было ее непростительное преступление".

Есть фундаментальные ценности, есть нерушимые принципы, которые объединяют нас, сенаторов и депутатов, избранных французским народом, вне наших разногласий и общих политических взглядов.

Есть фундаментальные ценности, есть незыблемые принципы, которые нас объединяют и делают нацией - великой и красивой нацией Франции", - подчеркнули политические деятели.

В этом ключе они отметили, что ради этих ценностей и принципов, которые родились из Декларации прав человека и гражданина, ради неразрывных уз, связывающих нас с армянским народом, Сенат единогласно, за исключением одного голоса, и Национальное Собрание единогласно приняли резолюции в ноябре этого года в поддержку Армении, которая является жертвой частичной военной оккупации и непрекращающихся нападений.

"Эти резолюции стали продолжением первых резолюций, принятых в ноябре 2020 года, которые были приняты с той же формулировкой в пользу признания Нагорно- Карабахской Республики и в защиту права армян Арцаха на самоопределение на земле, где они жили с древних времен.

Столетие спустя мы, французские парламентарии, откликнулись на призыв Жана Жореса, сделанный 3 ноября 1896 года, в дни армянских погромов в Османской империи, в его речи, произнесенной в Палате Депутатов, где он подчеркнул, что "Армяне должны быть спасены"", - напомнили политики.

В письме подчеркивается, в соответствии с демократическим выражением Национального собрания и Сената, они просят президента Республики

сделать все возможное для обеспечения долгосрочной безопасности армян Арцаха/Нагорного Карабаха и Республики Армения.

"В случае, если Азербайджан заявит, что отказывается от любых международных переговоров по арцахскому вопросу, мы, депутаты и сенаторы, обращаемся к вам с просьбой немедленно вмешаться, чтобы предотвратить непоправимое, приняв следующие меры: осудить Азербайджан за нарушение международного права, оккупацию части территории Республики Армения и военные преступления; организовать гуманитарное присутствие в Арцахе и оказать немедленную экономическую помощь Армении; встретиться с представителями Арцаха; обратиться к нашим партнерам в ЕС и США, чтобы они предприняли такие же шаги, и установить с ними экономические и политические санкции против Азербайджана; обратиться к нашим партнерам в ЕС и США для перезапуска Степанакертского аэропорта и обеспечения безопасности воздушного сообщения с Арцахом; подать иск в Международный уголовный суд с перспективой направления Советом Безопасности ООН международных миротворческих сил.

Господин президент, сегодня Вы в состоянии предотвратить повторение истории и исправить одну из ее несправедливостей. Вы можете сегодня доказать лиге наций, что Франция велика и верна мировым ценностям, своему моральному долгу и чести.

Господин Президент, вы можете наконец доказать всем нашим соотечественникам, что Франция свободна, что она может избавиться от недальновидных политических или экономических стратегий для защиты своих гуманистических идеалов, которые являются основой нашей нации",

- говорится в письме французских политических деятелей.

Под письмом подписались: президент Французской республиканской партии Эрик Чотти, генеральный секретарь Социалистической партии Франции, депутат Национального собрания Франции Оливье Фор, президент Объединенной партии демократов и независимых Франции, председатель фракции независимых в Сенате Эрве Марсель, генеральный секретарь Французской коммунистической партии Фабьен Руссель, председатель Постоянного комитета по иностранным делам, обороне и вооруженным силам Сената Франции Кристиан Камбо, председатель фракции "Республиканцы" в Сенате Франции и Сенатской международной группы по информированию о Нагорном Карабахе Бруно Ратайо, председатель коммунистической фракции Сената Франции Элиан Асасси, председатель фракции по защите окружающей среды, солидарности и территориальному управлению Сената Франции Гийом Гонтар, президент социалистической и экологической фракции Сената Франции Патрик Каннер, председатель группы дружбы "Франция-Армения" Сената Франции Жильбер-Люк Девиназ, сенатор Пьер Узулия.