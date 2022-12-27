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АрмИнфо. Столичный метрополитен в связи с грядущими новогодними праздниками перейдет на чрезвычайный режим работы.
В частности, согласно сообщению пресс-службы, в этом году 31 декабря метрополитен будет работать с 07:00 до 03:00 1 января 2023 года.
Отметим, что в штатном режиме Метрополитен работает с 07:00 до 23:00
|Управление Верховного комиссара ООН по правам человека призывает срочно обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору
|В новогоднюю ночь столичное метро будет работать в чрезвычайном режиме
|Рубен Варданян не дает покоя Азербайджану
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Лингвистический университет им. В.Брюсова призывает признать результаты выборов ректора
|Фонд "Татоян": Минобороны Азербайджана долгое время представляет общины Армении выдуманными, ложными азербайджанскими названиями
|В условиях военного положения Минюст Армении предлагает ограничить доступ к Интернету и заняться исключительно военно-патриотическим воспитанием
|Президент Сердар Бердымухамедов принял участие в неформальной встрече глав государств СНГ
|Лачинский коридор не контролируется российскими миротворцами - Пашинян на встрече с Путиным
|Брюссель: Наблюдатели ЕС провели более 175 патрулей на армянской стороне армяно- азербайджанской границы
|Ара Зогрябян: Необходимо сформировать такие подушки безопасности, которые обеспечат защиту судьи в Армении
|Омбудсмены Армении и Арцаха опубликовали внеочередной доклад о гуманитарном кризисе в Арцахе
|Сторона защиты бывшего министра обороны вновь обратится в суд с ходатайством об изменении меры пресечения в отношении своего подзащитного
|Григорян заверяет: Армения не бойкотировала трехстороннюю встречу глав внешнеполитических ведомств в Москве
|Секретарь Совбеза РА: Новая техническая миссия европейских наблюдателей находится в Армении
|Один из обвиняемых в убийстве членов семьи в селе Пемзашен признан вменяемым - адвокат
|Секретарь Совбеза РА: На Армению оказывается давление по вопросу вступления в Союзное государство
|Спецслужбы Азербайджана снова распространяют фейки
|Путин: К сожалению, вызовы и угрозы стабильности в Евразийском регионе с каждым годом только растут
|Участники акции пробега у КПП в Лачинский коридор встретились с замкомандующего РМК в Нагорном Карабахе
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Госминистр Арцаха: Из-за азербайджанской блокады в республике начали возникать проблемы и в экономической сфере
|Индекс: Армения сталa миролюбивее
|Сейран Оганян: Народ Арцаха имеет право жить на своей исторической родине
|Папуашвили: Грузия хотела бы способствовать миру и стабильности совместными усилиями с Азербайджаном и Арменией
|ЮКЖД организовало праздничное новогоднее мероприятие для детей сотрудников компании
|В рамках борьбы с браконьерским ловом на озере Севан изъято 870 кг сига
|Москва: Обострение вокруг Лачинского коридора не может не осложнять фон для переговоров по мирному договору между Баку и Ереваном
|В Париже 27 декабря в 17:00 пройдёт большой молчаливый митинг в поддержку армянского народа Арцаха
|В Ереване стартовало автомобильное шествие в Степанакерт
|Брат Микаэла Минасяна стал министром юстиции
|Глава МИД Армении ответил на высказывания коллег из Азербайджана и России
|В МИД Армении обвинили президента Азербайджана в попыткe сорвать мирный процесс
|Пашинян и Алиев проведут встречу на полях саммита СНГ 26 декабря
|На площади Возрождения в Степанакерте состоялся митинг солидарности и сопротивления народа Арцаха
|Азербайджан оказывает давление на Арцах, чтобы народ покинул свою землю – Рубен Варданян
|Рубен Варданян: Только международное давление способно предоставить мандат российским миротворцам и требовать открытия воздушного гуманитарного коридора
|Интеллигенция и деятели искусства Франции выразили поддержку Арцаху
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению доставлен тяжелобольной 4- месячный ребенок
|Путин и Алиев обсудили вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении
|МИД РФ о решении статуса Нагорного Карабаха: <Переговоры по такой чувствительной теме носят сугубо конфиденциальный характер>
|Арарат Мирзоян и Брис Рокфой обсудили вопросы по урегулированию нагорно-карабахского конфликта
|Глава МИД Армении провел телефонный разговор со спецпредставителем ЕС Тойво Клааром
|Президент Франции призвал азербайджанского коллегу разблокировать Арцах
|Рубен Варданян: Всегда делал все, чтобы народы Арцаха и Азербайджанской республики могли жить рядом, но не вместе
|Глава МИД Армении переговорил с Филиппом Рикером
|Посол Ирана: Мы наблюдаем попытки исказить исторические факты народов региона или даже уничтожить культурное наследие
|В Армении увеличивается число респондентов, положительно оценивающих санкции Запада в отношении России
|Парламент Армении внес поправки в закон <Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной охране>
|Парламент Армении дал добро на создание Службы внешней разведки
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|В Армении будет создан Апелляционный антикоррупционный суд
|Лавров: Россия выступает за скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре
|Лавров: Рубен Варданян не имеет никакого отношения к России
|Генпрокуратура РА возбудила уголовное дело против охранника и водителя экс-главы СПИСА
|Альтернативная дорога в Арцах будет готова к маю следующего года - министр
|В Ереване прошли переговоры глав МИД Армении и Арцаха
|Сергей Лавров ответил на критику Никола Пашиняна в адрес российских миротворцев
|Власти Армении предпринимают все усилия для скорейшего разблокирования Лачинского коридора - СБ
|Преобладающее большинство респондентов в Армении положительно оценивают экономическое состояние страны и недовольны деятельностью госструктур
|Читать больше
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