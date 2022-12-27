Вторник, 27 Декабря 2022 19:10

АрмИнфо. Столичный метрополитен в связи с грядущими новогодними праздниками перейдет на чрезвычайный режим работы.

В частности, согласно сообщению пресс-службы, в этом году 31 декабря метрополитен будет работать с 07:00 до 03:00 1 января 2023 года.

Отметим, что в штатном режиме Метрополитен работает с 07:00 до 23:00