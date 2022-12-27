Вторник, 27 Декабря 2022 18:39

АрмИнфо. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов не скрывает, что в Баку и далее будут предпринимать усилия по расформированию Армии обороны Арцаха.

Как передают азербайджанские СМИ, в ходе сегодняшней пресс-конференции Байрамов в очередной раз обвинил Армению в деструктивности и торпедировании переговорного процесса по урегулированию отношений.

При этом он подчеркнул, что азербайджанская сторона и далее продолжит усилия по выводу армянских ВС из Арцаха. При этом он заверил, что Армения взяла на себя такое обязательство.

Затем он заявил о готовности обеспечить права армян Нагорного Карабаха в составе Азербайджана и заверил, что Баку открыт к диалогу по этому вопросу. Самоопределившийся 30 лет назад народ Арцаха уже третью неделю сталкивается с реальной азербайджанской политикой по гарантированию прав, и понимает, какая ему учесть уготовлена в случае подобного развития ситуации. "В этом направлении предпринимаются определенные шаги, и они будут продолжены. Если кто-то целенаправленно вмешивается в этот процесс и в регион вводится человек с грязной репутацией, то это удар по нормализации и по диалогу. Азербайджан в состоянии пресечь все это", - сказал Байрамов, намекая на деятельность госминистра Арцаха Рубена Варданяна. Он также заявил, что вначале 2023 года Азербайджан подаст иски против Армении за якобы "нанесенный ущерб экологии и незаконную эксплуатацию ресурсов". Примечательно, что об экологии говорит представитель государства, которое применило фосфорные боеприпасы в ходе агрессии против Арцаха осенью 2020 года. Он также назвал неприемлемым предложение российской стороны отложить вопрос статуса Арцаха до лучших времен.

Отметим, что 12 декабря в 10:30 утра группа азербайджанцев в штатском перекрыла трассу Степанакерт-Горис, опять же "по экологическим причинам". Армянские телеграмм- каналы уже идентифицировали среди так называемых экологов сотрудников спецслужбы АР. Азербайджанцы ведут себя развязано, пытаются спровоцировать российских миротворцев, и установили палатку на единственной дороге, связывающей Арцах с Арменией. Дорога остается закрытой по сей час.

Так называемые азербайджанские экологи, которые на фото засветились демонстрацией символом турецких ультранационалистов "Серые волки" заявили, что останутся на дороге до тех пор, пока к ним не приедет глава миротворческого контингента Андрей Волков.

Кроме того, с вечера 13 декабря, Азербайджан также перекрыл вентиль газопровода, через который осуществляется подача газа населению Нагорного Карабаха. Подача газа была восстановлена через три дня. Примечательно, что азербайджанцы перекрывшие трассу Степанакерт-Горис после экологических требований, озвучили и политические, а именно контроль и деятельность МВД и Службы государственной безопасности Азербайджана на всей территории Республики Арцах.

Добавим, что первые провокации со стороны так называемых экологов начались 3 декабря с перекрытия Бердзорского (Лачинского) коридора, связывающего Арцах с Арменией. На протяжении прошлой неделе вражеская сторона периодически предпринимала разного рода провокации как в отношении российских миротворцев в НКР, так и в отношении мирного населения. А уже 10 декабря группа азербайджанцев попыталась попасть на два рудника, функционирующих в НКР, однако, карабахцы не позволили им попасть на рудники.

Подчеркнем, что 25 декабря в Степанакерте прошел большой митинг с требование разблокировать дорогу жизни. На митинге было по некоторым подсчетом до 70 тысяч человек. Всего в Республике проживает около 120 тысяч граждан.